به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم مجلس و محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی عملکرد یک ساله اجرای برنامه هفتم پرداختند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
مقدمه مجری: اگر در یکی دو روز گذشته مباحث مجلس را پیگیری کرده باشید، حتما اطلاع دارید که امروز و دیروز کار مجلس تمام وقت صرف ارزیابی عملکرد یکساله قانون برنامه هفتم توسعه شد که این کار یعنی این ارزیابی مطابق با ماده ۱۱۸ قانون صورت گرفت که برای اولین بار این ساز و کار نظارتی در قانون توسعه گذاشته شد. مباحثی که دیروز و امروز مطرح شد هم وزرا مسائل شان را مطرح کردند، گزارش دادند هم معاون اول رئیس جمهور و امروز بعد از ظهر هم ریاست محترم جمهور در مجلس حاضر شدند و همه گزارش دادند نمایندههای مجلس هم در کمیسیونهای مختلف گزارش عملکرد را و آن نگاهی که داشتند بیان کردند. مجموعه آنچه که اتفاق افتاد باید در گفتگوی امشب ببینیم چه نمرهای گرفت یک سال عملکرد برنامه هفتم توسعه، برخی از وزرا در چارچوب قانون برنامه هفتم گزارش عملکرد دادند، اما من شخصا مواردی را هم گوش کردم که بخصوص نسبت به متغیرها و آن اهداف کلان برنامه انتقاداتی داشتند و انتظاراتی که امشب صحبت میکنیم.
سوال: چقدر اهداف برنامه در سال اول خودش منطبق با قانون بوده است؟
زنگنه: اولا من عرض کنم که معیار این سنجش چگونه است؟ و شاید ادبیات مان مشترک بشود بعد بتوانیم بحث را ادامه بدهیم. برنامه اگر بخواهیم احکام و سنجهها و جداول و همه را بخواهیم تقسیم کنیم من به سه بخش تقسیم میکنم. یک بخش، چون سال اول است، آیین نامهها، اساسنامهها، مقررههایی که باید نهایتا تا آخر سال اول انجام میشده، البته در شش ماه اول بایدانجام میشده ما میگوییم تا یک سال، پس یک تکلیف دولت تنظیم آیین نامهها و اساسنامهها و ... است که در همه فصول داشتیم، بخش دوم احکام است یعنی مثلا بعنوان مثال ما مثلا به دولت گفتیم که مثلا شما اسناد حدنگاری شده مثلا روستاها را در مورد آن این کار را انجام بدهید یا مثلا اگر بعنوان مثال در حوزه قضایی دولت یک کار را انجام بدهد یا بودجه را مثلا بعنوان مثال بیاید به این ترتیب تنظیم بکند. اینها احکامی است که خیلیهای آن شاید خیلی هزینهای نخواهد بیشتر هماهنگی و مباحث این چنینی است، اینها قسم دوم است. قسم سوم سنجهها است. یعنی مثلا آنجا گفتیم رشد ۸ درصد، تولید فولاد اینقدر، تولید نفت اینقدر، نسبت هیئت علمی به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان همه دیگر عدد است، سنجه است که برای اولین بار هم ما یک قانونی را نوشتیم که هر فصل آن سنجه دارد. در بخش اول که آیین نامهها و اینها است آنجا ما نمره خوبی به دولت میدهیم تقریبا بیش از ۶۰-۶۵ درصد تا ۷۰ درصد آیین نامهها و اساسنامهها نوشته شده، کیفیت آن را فعلا ما ورود نمیکنیم، اما بالاخره آیین نامه نوشته شده است. در حوزه احکام، احکامی که باید انجام شود، این جا یک کم سطح پایینتر میآید شاید مثلا در حد مثلا ۴۵ تا ۵۰ درصد یا بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را بشود نمره داد در حوزه احکام. اما در حوزه سنجهها وضعیت خوبی نیست، حالا یک بخشی از سنجهها را دولت میگوید من قبول ندارم، اینها خارج از تکالیف من است، مثلا بعنوان مثال من با این ظرفیت نمیتوانم اینقدر پتروشیمی، اینقدر فولاد، اینقدر مس، اینقدر نفت، اینقدر رشد اقتصادی در حوزه ارتباطات، در حوزه کشاورزی، یا بخاطر مسائلی که در سال اول پیش آمده، یک عدهای را اصلا دولت یک جزوه مفصلی به ما داده که اصلا این احکام باید اصلاح شود. اگر آن احکام را ما اصلاح آن را فعلا کنار بگذاریم، در آن سنجهها در مجموع ما شاید حدود مثلا بین ۲۰ تا ۲۵ نهایت ۳۰ درصد حداکثر ما توفیق داشتیم.
سوال: این آیین نامهها و آن احکام همه در خدمت آن سنجهها باید باشد.
زنگنه: بله، من میخواهم نکتهای را بگویم. پس این شد سه بخش که من عرض کردم. آن چیزی که معاونت نظارت مجلس آمده اعلام کرده که مثلا این وزارتخانه رتبه اش چقدر است؟ آمده احکام را ضربدر دستگاههایی که وظیفه داشتند نسبت به آن حکم، مثلا ما یک حکمی نوشتیم گفتیم مثلا بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، مثلا وزارت بهداشت این کار را بکنند. چون سه تا وزارتخانه هستند و یک حکم این میشود سه تا حکم - سازمان، مثلا در حوزه فرهنگی ما گفتیم صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت میراث این کار را بکنند، پس این حکم را سه تا سازمان باید انجام میدادند. معاونت نظارت آمده تقریبا ۲۵۱۵ تا حکم – سازمان درآورده که شامل سنجهها، احکام و اساسنامهها و احکام است. بعد آمده گفته از اینها را هر مثلا دستگاه چند درصد اینها را محقق کرده، که بر اساس این به دستگاهها رتبه داده، گفته ۳۷ و ۶۸ صدم در مجموع این برنامه در سال اول محقق شده است.
سوال: پس این چیزی که الان در گزارش بود آقای پورمحمدی گفتند ۶۷ و ۸ دهم درصد برنامه در سال اول محقق شده است.
زنگنه: آن را باید آقای قاسمی توضیح بدهند. من یک چیز دیگر اضافه کنم، ما در کمیسیون برنامه و بودجه بعد از این که گزارش ناظران مالی و اجرایی و گزارشات کمیسیونها آمد، با آقای عارف یک نامهای نوشتیم گفتیم ما یک هفته میخواهیم با همه وزرا بنشینیم بر اساس این جمع بندی کمیسیونها از نزدیک صحبت کنیم، حرف آنها را بشنویم، ایشان هم لطف کردند دستور دادندکه همه وزرا حاضر بشوند ما در طول یک هفته همه وزرا را غیر از دو سه تا از وزرا مثل اطلاعات و کشور و اینها، همه آنجا آمدند. ما در آنجا چه کار کردیم؟ ما در آنجا آمدیم به مصوبات وزن دادیم، مثال عرض بکنم، مثلا در آموزش و پرورش این که معدل دانش آموز چقدر میانگین بالا رفته یا پایین آمده مهمترین سنجه ما است، قطعا برای ما این اهمیت دارد ما به این یک وزنی میدهیم.
سوال: یعنی ضریب خورد؟
زنگنه: بله، ضریب دادیم یا در وزارت بهداشت برای ما پزشک خانواده و نظام ارجاع مهم است. این برای ما اهمیت دارد، حالا اگر مثلا وزارت بهداشت بیاید بگوید من سامانه فلان را تکمیل کردم، به قول شما چه مهم است؟ خروجی کار مهم است، وزارت جهاد خیلی زحمت کشیده، ولی برای ما چه چیزی مهم است؟ این که تو مثلا چقدر لایه روبی قنوات انجام دادی در این فضای بی آبی؟ چقدر آبخیز داری انجام دادی؟ چقدر آبخوان داری؟
سوال: با این ضریبی که دادید چه نمرهای گرفته؟
زنگنه: ما ضریبی که دادیم بعضی از دستگاهها که از نظر ما اعلام هم کردیم پشت تریبون، بر اساس این وزنی که دادیم وضعیت شان خوب بود، بعضیها خیلی ضعیف بودند.
سوال: مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸۰ درصد همین احکام و آیین نامهها را انجام نداده است.
زنگنه: مثلا همین وزارت ارشاد را مثال بزنم، وزارت ارشاد سه تا حکم اصلی دارد، یکی تولید محتوا که ۲۰ فیلم فاخر است و پویانمایی و ...، یکی چند تا حکم در حوزه مساجد دارد، تمام احکام حوزه مساجد آن انجام نشده است، چرا؟ بخاطر این که وزیر آمد گفت آقا من کارهایم را انجام دادم، اما متاسفانه این جا گفتند باید شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد نظر بدهد یا قرارگاه مسجد باید نظر بدهد، قرارگاه مسجد چه کسانی هستند؟ ۵ تا مجموعهای که اصلا نصف شان در دولت نیستند، پس ما این جا برای وزارت ارشاد صفر نزدیم، درست است که آن آیین نامه اش نوشته نشده، درست است که آن اتفاق نیفتاده، اما ما این جا گفتیم خب وزارت ارشاد کار خود را انجام داده، اما برعکس هم داریم مثلا جایی که طرف آمده تمام آیین نامه هایش را نوشته و همه کار کرده من امروز در صحن عرض کردم مثلا آموزش و پرورش واقعا جناب آقای کاظمی و مجموعه شان خیلی زحمت کشیدند ما نافی زحمات نیستیم، اما وقتی ما احکام را جلو میگذاریم میبینیم معدل دانش آموزان پارسال ۱۰ و نیم بوده، امسال شده ۹ و نیم، یک نمره میانگین معدل دانش آموزان کشور پایین آمده، با این که در برنامه هفتم ۲ و نیم نمره باید بالا میرفته، ما دیگر بقیه سنجیها را نگاه نمیکنیم.
سوال: اجازه بدهید من همین را پایه سوال بعدیام بکنم از آقای قاسمی، در همین فضایی که ایشان فرمودند، ما مثلا رشد اقتصادی ۸ درصد را هدفگذاری کردیم، ما سال ۱۴۰۳، ۳ و یک دهم رشد اقتصادی داشتیم، یعنی در سال شروع برنامه؛ الان رسیدیم به منفی ۳ دهم درصد، یعنی نکتهای که ایشان میگویند این است که حالا درست است این بحثهای شاخصها محقق نشود ولی دیگر خلاف جهت برنامه که دیگر نباید رفت، در مورد تورم هم همین است، یعنی شاخصی که ما در مورد تورم، حالا شما توضیح بدهید من هم لازم باشد عدد هم خواهم گفت، با این پدیده میخواهیم چه کار کنیم؟
قاسمی: من یک توضیح دو دقیقهای مقدماتی بدهم و بعد پاسخ سوال شما را بدهم. برای اولین بار است که ما یک رئیس جمهور محترم داریم که آمد در زمان انتخابات گفت که برنامه من برنامه هفتم توسعه کشور است که مجلس تصویب کرد. این اولین باری است که چنین اتفاقی دارد میافتد. یعنی آقای پزشکیان صراحتا دارد میگوید که من یک برنامه جانبی ندارم. آقای دکتر زنگنه میتوانند شهادت بدهند در تمام دوران پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب، همزمان با برنامههای رسمی توسعه که داشتیم، روسای جمهور میآمدند یک برنامهای را از جیب شان در میآوردند و میگفتند ما قرار است مثلا آن کار را انجام بدهیم. آقای دکتر پزشکیان یک ویژگی هم داشت و آن این است که خودش در جریان تصویب این برنامه حضور داشت در مجلس و با همه نقاط قوت و ضعف آشنا هم بود. با این موضوع این را اعلام کردند و بنابراین ما یک دور تسلسلی را ایشان شکست و گفتند که ما میرویم به سمت اجرای برنامه رسمی کشور. این یک موضوع است. بلافاصله هم طبیعی بود این برنامه را این نکته هم خاطرتان باشد در ضمن، چون من در زمان تصویب این برنامه هم البته آن زمان بعنوان نماینده بخش خصوصی در جریان تصویب این در کمیسیون تلفیق حضور داشتم. آن زمان دولت وقت، دولت شهید رئیسی شروع کرد به تهیه برنامه ضمن تهیه برنامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه عوض شد نوع نگاه به تدوین برنامه هم در خود آن دولت عوض شد و زمانی که آمد در مجلس محترم، مجلس شورای اسلامی تغییرات قابل توجهی در برنامه داد، از جمله این که مثلا فصلی به نام اصلا صنعت و معدن ما نداشتیم در حالی که در قانون مجلس این را اضافه کرد.
سوال: مگر میشود برنامهای باشد که معدن و صنعت را نبیند؟
قاسمی: بله، دولت آن را در حد چند ماده پراکنده جاهایی آورده بود اتفاقا یکی از نوآوریهای مجلس بود این را اضافه کرد و، چون این جمله برمی گردد به نکتهای که آقای زنگنه که خوشبختانه در تمام این مسیر بودند و جزو نمایندگانی بودند که به دقت این برنامه را پیگیری کردند بنابراین کاملا مطلع هستند. بخش مهمی از سنجهها در مجلس به برنامه اضافه شد، یعنی خود آن دولت وقت هم مستندات آن موجود است که نسبت به این اضافه شدن سنجهها مسئله داشت.
سوال: الان ما این را بپذیریم که خود رئیس جمهور محترم در فرآیند بودند.
قاسمی: حالا آمدیم در مقام اجرا.
سوال: مهم این است که آقای رئیس جمهور این را پذیرفتند.
قاسمی: بله.
سوال: حالا برویم ببینیم چه کار کردیم.
قاسمی: اما در همان جا هم چند بار ایشان تاکید کردند اگر اصلاحی هم لازم باشد انجام میدهیم. من بعنوان کسی که حضور داشتم از برنامه سوم به بعد، زمان برنامه چهارم دولت وقتی که آمد صراحتا گذاشت کنار و گفت من این برنامه را قبول ندارم، ما آنجا پیشنهاد کردیم بعنوان مشاور مجلس به دولت وقت که آقا هر جای آن را قبول ندارید اصلاح کن، اما کنار نگذار به ضرر کشور است.
زنگنه: البته نکتهای که آقای قاسمی گفتند یک اصلاحیه دارد اولا دولت وقتی جناب اقای رئیسی رحمت الله یک برنامهای به مجلس دادند که خیلی متول بود. خیلی متول بود. آقای قالیباف این را برگرداندند گفتند قرار شده ما برنامه را نقطه زنی کنیم ۴-۵ تا مسئله جمع و جور، مشخص، دوباره برگشت، حالا ما کاری نداریم که داخل سازمان برنامه چه اتفاقی افتاد؟ یک برنامهای آمد که از آن برنامه اولی یک بخشهایی را کم کرده بودند آمد آنجا ما دیدیم این برنامه خیلی مسائل اصلی داخل آن نیست مثلا به حوزه روستا اصلا توجه نشده بود و حوزه صنعت و معدن که اصلا شاکله، حوزه دانش بنیان اصلا شما یک کلمه دانش بنیان، هوش مصنوعی، اصلا انگار که این برنامه مثلا اینها نبود. ما با اقای رئیسی جلسه گذاشتیم در آن جلسه بنده هم بودم، آقای قالیباف بودند و آقای عزیزی و جمعی از دوستان مجلس در حد چند نفر بودند آنجا گفتیم مسئله این است، تفاهم کردیم با دولت که بنشینیم آن جاهایی که ما کسری داریم انجام بدهیم. آقای رئیسی هم دو نفر را یکی جناب آقای عسگری آزاد و یکی هم آقای اصفهانی را معرفی کردند بعنوان نمایندگان دولت در تمام جلسات ما حتی جلساتی که ما صبح داشتیم دوستان حضور داشتند من امروز در صحن مجلس یک صفحهای را هنگام صحبت کردنم نشان دادم، پاورپوینتی بود که سازمان برنامه در زمان تلفیق آمد آن را ارائه کرد. دقیقا در آنجا رشد اقتصادی ۸ درصد و ذیل آن رشد صنعت چقدر باشد، کشاورزی چقدر باشد، بعد صفحه دوم آن پاور پوینت میزان منابع لازم را آورده بود، خیلی جالب بود من این را دیروز نگاه میکردم برای صحبت امروزم، دقیقا اعدادی که زده بودند دوستان در سال ۹۹، سازمان برنامه هم زده بود، جمع آن میشد ۸۰ میلیارد دلار به قیمت آن زمان با دلار آن زمان آقای معدنی زاده که هفته گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه گفتند پولی که ما برای این برنامه میخواهیم، به ما یک جدول دادند، جمعش شد هفت هزار و نهصد و هشتاد و چهار هزار همت یعنی دوباره ۸۰ میلیارد دلار، یعنی هم این برنامه و آن صفحهای که دوستان نشان دادند، وارد این بحث نشویم که سازمان برنامه قبول نداشته است، آن سازمان تا زمانی که آقای رئیسی و آقای منظور که بودند، همین اعداد حوزه صنعت و معدن که از ماده ۴۷ تمام این اعدادش با شخص آقای وزیر وقت که اتفاقا وزیر وقت الان وزیر نیروست، با شخص وزیر ما نشستیم این اعداد را در آوردیم، این جا را اگر بخواهیم تشکیک بکنیم، کل برنامه عملا.
سوال: بحث ما البته یک بخشی میخواست برود سمتی که دولت میخواهد یک اصلاحاتی انجام دهد، شما هم مقدمه آن را فرمودید، اما وسطهای بحث من برای آن جا گذاشته بودم، سوال این است در ارزیابی که شده است نسبت به برنامه ارزیابی سازمان برنامه چیست و الان با یک شرایطی مواجهایم که هدف گذاری برنامه هفتم هشت درصد نه، اصلا نصفش چهار درصد، ما داریم معکوس میرویم، یعنی نرخ رشد اقتصادی منفی دارد در اقتصاد ایجاد میشود، تورم زیر ده درصد نه، زیر بیست درصد، ما بایک تورم فزایندهای مواجهایم، یعنی در شاخصهای کلان ما خلاف برنامه در یک سال رفتیم جلو.
قاسمی: یک نکته مهمی گفتند که سه قسمت کردند و گفتند یک سری مقدمات و پیش نیازها برنامه نیاز دارد، این برنامه، برنامه اقدام به آن معنایی که ما از یک یک هزار و چهارصد و سه باز کنیم و شروع کنیم به اجرا، نیست، یکی از بحثهایی که است، این است که در این برنامه عملا دویست و بیست و هفت تا سند باید تهیه شود، که ما تازه شروع کنیم به اجرا، در برنامههای قبلی بعضی ازاینها سال چهارم و پنجم تهیه میشد، این دولت فرض اولش این بود که نکته دقیقی فرمودند، فرض اول این بود برای این که شروع کنیم به اجرا، معطل نشویم، بلافاصله آقای عارف علی رغم این که قانون برنامه هفتم گفته بود ماهی یک جلسه بگذار، ایشان بعضی از ماهها پشت سر هم جلسه میگذاشتند.
سوال: شورای راهبری؟
قاسمی: شورای راهبری برنامه که سریع ما این مقدمات را تهیه کنیم و برسیم به اجرا، ولی پاسخ سوال شما راجع به شاخص ها، اولا این که من تصحیح کنم نکتهای که شما فرمودید، بخش مهمی از این رشد سه و نیم درصدی سال ۱۴۰۳ در دوره همین دولت اتفاق افتاد.
سوال: من دولتیش نکردم، من گفتم، حالا؟
قاسمی: من آن سه و دهم منفی رشد بهار است.
سوال: نه رشد شش ماهه است؟
قاسمی: تابستان، پاییز و زمستان بیاید بتوانیم مقایسه کنیم.
سوال: مرکز آمار منفی یک دهم است، اما من در این گزارش شما منفی سه دهم خواندم.
قاسمی: من چیز مهم تری میخواهم عرض کنم، مهمترین شاخص به نظر خود ما اتفاقا همین شاخصهای کلان است، یعنی در نهایت آن چه که موجب تحول زندگی مردم میشود، رشد اقتصادی است، خیلی خوب، در این موضوع هیچ شکی نداریم، رشد اقتصادی نیاز دارد به چند تا عامل، رشد اقتصادی که در نیمی از دانش اقتصاد برمی گردیم به این که چطوری رشد ایجاد کنیم، رشد اقتصادی یک بخشی منابع مالی میخواهد یعنی هر کارخانهای که شما بروید، آن دارد تولید میکند، میگوییم آقا تو تولیدت را زیاد کن، کار پیچیدهای نیست، کشاورز دارد کشاورزی میکند، میگوییم بیشتر بازدهی داشته باش، آن میشود رشد اقتصادی، رشد اقتصادی منابع مالی، انرژی، نیروی کار میخواهد، آب نیاز دارد و همه باید نهادهها فراهم شود که رشد ایجاد شود در یک کشور، خوب آن عبارتی که از قول آقای معدنی زاده فرمودند راجع به آن موضوع ما محاسبه کردیم که سال به سال چقدر منابع مالی میخواهد، اما یک باره مواجه میشویم با پدیده جنگ، این که در برنامه پیش بینی نشده بود، برنامه فرضش یک شرایطی است که در آن شرایط تا آن جایی که امکان پذیرست بتواند در حقیقت پیش بینی انجام دهد.
سوال: جنگ شد، باشه، اما امروز یکی از عزیزان در مجلس حرف درستی زد، فکر کنم خود آقای قالیباف هم صحه گذاشت، مثلا مولدسازی نیاز به چی دارد که مثلا جنگ مانعش میشود یا قبل از جنگ اتفاقی برای، شما منابع میخواهید، یک سری از بهره وری که مالی نیست، یک سری تغییر رویه است، یک سری مولدسازی است یعنی همه چیز را گره نزنیم به منابع مالی و بعد هم بگوییم نیست، این طوری فکر نمیکنم جلو برویم؟
قاسمی: من میخواهم با مردم صادقانه صحبت کنم، خوشبختانه همه من را میشناسند که من کارشناس بودم و هستم، یک موقعی که میخواهیم تبلیغات انجام دهیم، آن یک حرف است، مردم من به عنوان یک کسی که تاحدودی اقتصاد خوانده است و بیست وشش سال در این نظام سیاست گذاری به عنوان مشاور و کارشناس حضور داشتم، نکته این است که ببینید موقعی که یک اتفاقی که میافتد، اولا دو تا موضوع را از هم جدا کنیم، نه تنها ما رشد هشت درصد میخواهیم که اتفاقا برای این که بتوانیم جبران عقب ماندگی بکنیم، ما مدت طولانی رشدهای دو رقمی حتی میخواهیم که بتوانیم قدرت خرید مردم را برگردانیم به سال ۱۳۹۰ که بتوانیم این هم کار طولانی مدتی است، اما رشد اقتصادی پایدار و با ثبات شرایطش در علم اقتصاد مشخص است، یعنی این که بله مولدسازی که شما میگویید حتما باید انجام شود، اما در یک شرایط بی ثبات چه کسی میآید پولش را به یک ساختمان دولتی یا به یک بنگاه دولتی بدهد، طرف میرود خودش را نسبت به آن نوسان در حاشیه امن قرار بدهد، اما یک نکته مهم تری وجود دارد، آن اجماع دولت و مجلس است راجع به این که این باید تحقق پیدا کند، به عنوان دولت من عرض نمیکنم که این لازم نیست، آقای زنگنه نکته دقیقی گفتند، چه کاری ما و مجلس باید انجام دهیم که شرایط رشد هشت درصد، ما قرار است چکار کنیم، دو سه تا جمله عرض کنیم، ما قرار است چه کاری انجام دهیم، الان دولت میخواهد ناترازی برق یا دنبال رفع ناترازی گاز است که برق کارخانهها قطع نشود که این رشدی ما دنبال آن هستیم محقق شود، این نیاز به سرمایه گذاری دارد، دولت در این یک سال به اندازه کل آن چیزی که دولتهای قبلی نیروگاه خورشیدی نصب کرده بودند، نصب کرده است.
سوال: این را بگویم تقریبا خاطره است، ظاهرا آقای پورمحمدی بودند در زمانی که برنامه مجمع تشخیص نظارت میکرده است، مرحوم هاشمی رفسنجانی در جلسهای گفتند که اصلا دولت هم نباشد، چهاردرصد رشد محقق میشود.
قاسمی: نه برنامه نباشد، نه دولت نباشد.
سوال: دولت و برنامه نباشد، خود اقتصاد این جوری نیست، رشد هشت درصد یا تورم را بگویید؟
زنگنه: یک وقت است دوستان، اولا خدمت مردم هم بگویم که ما عملکرد دولت را بررسی نکردیم، ما برنامه و احکام برنامه را در مورد وزارت خانهها بررسی میکنیم، یک بخشی است که میفرمایندکه دولت تلاشش را کرده است، اما مثلا به این تولید خاص نرسیده است، ما میگوییم این زحمت انجام شده است، مثلا بنده امروز از آقای ظفرقندی تشکر کردم، چون وضعیت جنگ اتفاقاتی افتاد، دیدیم که کادر درمان تمام تلاش و زحمتش را کشید، حالا یک جایی آن هزینه را ببرد در جایی، یک جایی هزینه شده است، ما مسئله مان با دولت این است که دولت آن کاری که در برنامه گفته است، کنار گذاشته و دارد کار دیگری میکند، چند مثال بزنم، یک فرصتی بزنید که من این مثالها را تبیین کنم، خیلی مهم است، مثال دولت میگوید ما کسری بودجه داریم، ما میپذیریم، اما یک راهش، یک دانه راهش چیست، کسری بودجه از کجا میآید، منابع پایدار باید داشته باشد، ما در فصل مالیات گفتیم خود دولت، خود دولت قبل و این دولت، خود آقای سبحانیان که در هر دولت بوده است، دارد میگوید آقا ما دو هزار همت معافیت مالیاتی داریم، فقط چهل شرکت بزرگ که فهرستش هم دادند اینها چرا باید ضریب مالیاتی شان بین یک تا چهار درصد باشد، آن جا گفتیم که دولت یک لایحه بیاورد و اقدام قانونی انجام دهد، این معافیتهای مالیاتی زائد برداشته شود، این میشود دو هزار همت، در ناترازی انرژی ما نمیتوانیم نیروگاه بسازیم، ما انرژی خورشیدی هم نمیتوانیم، مگر ما ارز داریم که وارد کنیم، بهترین راه بهینه سازی و صرفه جویی است، بهینه سازی دولت باید به جد، یک سازمان بهینه سازی ما هنوز ایجاد نکردیم، بعد در مشکل آب، ما اصلا یک فصل برای آب گذاشتیم، یعنی ما ناظر به مسائل کشور این برنامه را نوشتیم، یک فصل نوشتیم آب، چه کردیم در آب، آبخیزداری، آبخوان داری، بحث حق آبه تالابها، بحث زهکشی مزارع، بحث پساب و بازار پساب ایجاد کردیم، یعنی شرکت خصوصی بیاید بگوید حالا که بازارست، من میروم پساب این شهر انجام دهد، دو تا مثال دیگر سریع بگویم، در حوزه بنزین، تنوع سبد سوختی، دولت چکار کرده است، آمدیم پایینتر اتصال کارتهای بنزین به کارتهای بانکی، اگر همین کار را انجام میدادیم، الان مشکل بنزین نداشتیم و الا آخر، صحبت ما با دولت این است، چرا شما آن چیزی که در برنامه نوشتید کلا کنارگذاشتید و کار دیگری میکنید، برنامه را اجرا کنید، آن وقت اگر به نتیجه نرسیدید ما میگوییم گناهش گردن ما که دولت این برنامه را پیش برده است و به نتیجه نرسیده است.
قاسمی: اولا ما شروع به آغاز برنامه با یک تأخیر دولت بوده است، من خواهش میکنم یک مقداری، یک این که طبیعتا یک یک بارگی حادثهای رخ داد، حادثه تلخی رخ داد، دولتی آمد، بلافاصله همزمان داشت کابینه تشکیل میداد، داشت بودجه ۱۴۰۴ را مینوشت.
سوال: خدا را شکر آقای پورمحمدی برای همان سازمان بوده است.
زنگنه: خدا را شکر آقای معدنی زاده هم مشاوره میدادند هم به سازمان برنامه و هم دولت آقای رئیسی، هم آقای پورمحمدی و هم آقای معدنی زاده هم بودند.
قاسمی: در این وسط طبیعی است، راجع به تک تک این موضوعاتی که آقای دکتر من پاسخ دارم، شما استاد هستید، ما از شما یاد گرفتیم در مجلس، تدوین یک لایحه چقدر طول میکشد، همین نکتهای که میفرمایند راجع به معافیتهای مالیاتی عن قریب لایحه اش وارد مجلس میشود، راجع به حذف مالیاتها و ... در بودجه ۱۴۰۵ چهره بودجه را متفاوت کرده است.
زنگنه: طبق سفارشات مقام معظم رهبری، من از آقای سبحانیان سوال کردم در کمیسیون بودجه؛ نامه دادند؛ من شماره نامه این جا دارم، گفتند ما دادیم و معطل هیئت وزیران داشتیم که بیاید این را تبیین کند.
قاسمی: باید بررسی شود.
زنگنه: چرا بحث به این مهمی چرا باید در صف هیئت وزیران باشد.
قاسمی: شما به عنوان مردم قضاوت کنند، لایحهای که ما خواهیم داد برای حذف معافیتهای مالیاتی.
زنگنه: سازمان امور مالیاتی مدعی شده است که نامه شماره مورخ ده هفت ۴۰۳.
سوال: این خیلی طول میکشد.
قاسمی: بعد از مدتها دولت چه کار کرد، شورای اقتصاد که نمایندگان حضور دارند، آمد یک مقررهای تثبت کرد تصحیح سرمایه گذاری در نفت و گاز، به سرعت گفت بخش خصوصی شما میتوانید بیایید دربخش بالادستی، در بخش گاز که اولین قرارداد آن منعقد شد و دارد کارش انجام میشود، در بخش بهینه سازی درست میگویند.
سوال: منظورشان ماده ۴۶ است، سازمان قرار بوده است؟
قاسمی: یک اختلاف نظر حقوقی وجود داشت در متن قانون که آیا این باید زیر نظر رئیس جمهور باشد یا نباشد.
سوال: سازمان برنامه میگوید زیر نظر ما باشد، همین موضوعات است که ضربه میزند؟
قاسمی: شما چند ماه فرصت داشتید راجع به آب برای اولین بار، مسئولیت ماده ۱۱۹ با من است، ماده ۱۱۹ چطور خلق شد، این که فرمودند دولت انبوهی از سیاستهای کلی برنامه هفتم را عملا ندیده بود و یک کشکولی درست شد به نام ۱۱۹ که خودش به اندازه نوشتن برنامه وقت گرفت، میدانند بیست و شش موضوع است، یکی اش موضوع آب است، که برای اولین بار یک سند راهبردی برای مسئله آب که سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت جهاد آمدند ۴۲ اقدام را برای رفع ناترازی آب مشخص کردند.
سوال: میدانم، حالا در جریان است. من میخواهم یک فرصتی است، میخواهم طرح ماجراش چه میشود، از دید شما که دولت هستید و سازمان برنامه آیا این اهداف کلان قابل تحقق است یا دولت نامه داده است یا من از شما بپرسم آیا دولت بخواهد تجدید نظر کند رشد هشت درصد و تورم و یک میلیون شغل، شما قبول میکنید، یا از شما بپرسم که اینها را میخواهید تحقق کنید یا عمل میکنید به آن؟ اینها را بفرمایید اول؟
قاسمی: جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران توانایی بیش از هشت درصد هم دارد، قطعا میتواند، اما چکار باید بکند، یک با منابع داخلی امکان پذیر نیست، حتما باید منابع خارجی بیاید.
سوال: رشد مناسب چقدرست برای برنامه هفتم به نظر شما؟
قاسمی: رشد را نه تنها ما قبول داریم بلکه میگوییم بیشتر هم بشود.
زنگنه: ۸ را کنید ۱۰.
سوال: نظر سازمان برنامه؟
قاسمی: چکار کنیم که به اندازه کافی سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود، به اندازه کافی مولدسازی انجام شود و الا آخر.
سوال: آیا نامهای دریافت کردید برای تجدید نظر؟
زنگنه: سازمان برنامه به همراه دفترچهای که به ما داد، یک جزوهای هم به ما داد که فکر کنم سی چهل صفحه است، از همان جا شروع کرده است ابتدا رشد هشت درصد و بعد آمده است پایین.
سوال: چقدر باید رشد کند؟
زنگنه: سه و نیم تقریبا شما زدید، سه و نیم درصد، رشد را سه و نیم درصد زده است و به همین ترتیب آمده است پایین، رشد حوزه صنعت، کشاورزی و اینها همه را کم کرده است، من نمیدانم یک مسئله را بگویم از همین جزوه شما، شاید گفتن آن جالب باشد.
سوال: بلاخره همه ته آن متوجه میشوند؟
زنگنه: در یکی از احکامی که آوردند بعد ازاین که جداول را نام میبرند، مثلا رشد بخش ارتباطات باید کم شود، خدمات، اجازه بدهید حکم را نخوانم، مثلا ما حکم آوردیم در باب این که مثلا وزارت بهداشت مثلا با حیوانات مزاحم یا حیوانات پرسه گر بلاخره یک ترتیبی اتخاذ کند، دوستان نوشتند که این هم قابل اجرا نیست، گفتیم چرا، گفتند، چون هر اگر سگ را در نظر بگیریم، که هر سگ ماده را بخواهیم عقیم کنیم، پنج و نیم میلیون هزینه دارد و پنج و نیم میلیون را ضربدر تعداد سگها کردند و گفتند هزار و دویست و هشتاد همت ما پول میخواهیم که هزار و دویست و هشتاد همت برای این که این کار را انجام دهیم، احکام را اگر این طوری نگاه کنیم که اصلا باید برنامه را جمع کنیم، ما حتما روی این شاخصها من فکر میکنم مجلس میایستد ولی این که با هم بشینیم با دولت، یک مورد بگویم، به عنوان مثال پروژههای عمرانی را، این همه پروژه را دولت کم کند، کریدور شمال و جنوب را تمام کند.
قاسمی: دقیقا این اقدام شما در بودجه انجام خواهیم داد، ابلاغ شده است، از این فصل هر وزیر محترمی که قرارست یک طرح به سازمان معرفی کند، باید یک طرح را خاتمه دهد، یک، این یک، دو خود مرکز پژوهشهای مجلس گزارش رسمی داده است، اگر همه اقدامات این را هم انجام بدهیم، ما بیش از چهاردرصد نمیتوانیم رشد کنیم، ولی نیاز داریم، ما نیاز داریم به هشت درصد.
سوال: برنامه باید اجرا شود.
قاسمی: باید بنشینیم و خیلی کارها را انجام دهیم تا برنامه محقق شود.