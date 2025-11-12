مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ارتقای تعاملات بین‌بخشی با رسانه ملی منجر به تقویت ارتباط با افکار عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، زمینه آگاهی‌بخشی گسترده از طرح‌های عمرانی، زیرساختی و نهضت ملی مسکن را فراهم می‌سازد و این امر در اولویت ما قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی بر اهمیت آگاه‌سازی عمومی درباره طرح‌های عمرانی و نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: اقدامات رسانه‌ای مشترک برای ارتقای شناخت مردم نسبت به حقوق و خدمات حوزه راه و شهرسازی از مهمترین مسائل مورد تاکید است.

وی ادامه داد: صدا و سیما می‌تواند با تولید محتوا‌های هدفمند، مردم را نسبت به حقوق شهروندی، فرصت‌های توسعه‌ای و روند اجرای پروژه‌ها آگاه سازد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به گستره فعالیت‌های عمرانی در سطح استان، اظهار داشت: نقش رسانه ملی در آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت مردمی حیاتی است.

آرامون تاکید کرد: اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر از طریق رسانه ملی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در طرح‌های ملی خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم تقویت اطلاع‌رسانی عمومی، افزود: تولید برنامه‌های تخصصی، مستند‌های عمرانی و پوشش خبری پروژه‌های راه و شهرسازی از اولویت‌های راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی است.

گفتنی است در ادامه این دیدار راهکار‌های همکاری رسانه‌ای در زمینه معرفی طرح‌های عمرانی، نهضت ملی مسکن و پروژه‌های زیرساختی بررسی و بر این موارد تاکید شد.