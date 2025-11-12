پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از بررسی هشت پرونده مرتبط با اجرای مقررات اصلاحات ارضی در جلسه شورای استانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صفر حسین زاده گفت: در این جلسه شورای استانی هشت پرونده شورای اصلاحات ارضی در مدیریت امور اراضی استان بررسی شد.
وی افزود: شورای اصلاحات ارضی، مرجعی شبهقضایی است که با اختیار قانونی، پروندههای ارجاعی از مراجع قضایی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها را بررسی و تصمیمگیری میکند.
حسین زاده اضافه کرد: این اقدام شورا با هدف اصلاح اشتباهات ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی و رعایت دقیق حقوق زارعان و مالکان اراضی مطابق با اختیارات حاصله قانونی انجام میگیرد.