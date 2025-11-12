پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: تأمین بهموقع نهادههای دامی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، از اولویتهای اصلی این سازمان برای حفظ امنیت غذایی و حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا اصغری در جلسه بررسی وضعیت جوجهریزی و مشکلات تأمین نهادههای بخش طیور استان اظهار کرد: پیگیریهای لازم برای تأمین و انتقال نهادههای دام و طیور در حال انجام است و تلاش میشود هیچ وقفهای در روند تولید ایجاد نشود.
وی با اشاره به اهمیت پایداری تولید در بخشهای دام و طیور، افزود: امنیت غذایی کشور در گرو استمرار تولید در این بخشهاست و جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همه ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی بهکار گرفته است.
اصغری تصریح کرد: از واحدهای تولیدی که ضمن رعایت استانداردهای بهداشتی و فنی، حقوق مصرفکنندگان را نیز مدنظر قرار دهند، حمایت و مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم توازن میان تولید و مصرف، خاطرنشان کرد: این سازمان مدافع حقوق هر دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده است و با مدیریت بهینه در زنجیره تأمین نهادهها، به دنبال تحقق تولید پایدار و عرضه مناسب کالاهای اساسی در استان است.