رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه بر ضرورت آمادگی مدیریت شهری قبل از آغاز بارش‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی منافی در جلسه هفتگی کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش‌های لازم برای شهروندان در خصوص روز‌های سرد و زمستانی صورت بگیرد، اظهار داشت: عدم تجمیع زباله و نخاله در مسیر سیلاب، جلوگیری از سفر‌های غیر ضروری در زمان بارش و همکاری شهروندان و... باید به شهروندان اطلاع داده شود.

وی تامین نیروی انسانی، ساماندهی وضعیت ماشین آلات، تشکیل کمیته مربوطه، همکاری و هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های ذی ربط، بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی، تامین مالی مربوط به پیمانکاران و... را از اولویت‌های کاری مجموعه مدیریت شهری عنوان کرد.

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: باید در این راستا اقدامات لازم در خصوص، تهیه و تامین شن و نمک صورت بگیرد.

منافی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تمام اقدامات در زمان برف روبی و بارش باید با اولویت بندی صورت بگیرد و در این زمان مدارسی که در معابر اصلی و فرعی واقع شده‌اند مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرند.