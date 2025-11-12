معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه هفتگی صنایع‌دستی و هنر‌های تجسمی با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خوی و جمعی از هنرمندان برجسته این شهرستان برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا طنابی اظهار کرد: با مشارکت شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی نمایشگاه هفتگی صنایع‌دستی و هنر‌های تجسمی در خوی برپا شده که این روز‌ها به یکی از جاذبه‌های فرهنگی شهر تبدیل شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی افزود: در این نمایشگاه، آثار متنوعی از هنر‌های بومی و اصیل منطقه، از جمله انواع صنایع دستی، نقاشی، خوشنویسی و سایر رشته‌های هنر‌های تجسمی با هدف حمایت از هنرمندان محلی، ترویج فرهنگ هنر اصیل ایرانی و ایجاد فضای فرهنگی پویا برای شهروندان به نمایش گذاشته شده است.

او ادامه داد: این نمایشگاه در خیابان صمدزاده، ساختمان شورای اسلامی شهر خوی برگزار و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۹ از آثار هنرمندان بازدید کنند.

شایان ذکر است که این نمایشگاه طی هفته‌های اتی با نمایش آثار گروه‌های دیگر از اساتید و هنرمندان صنایع‌دستی و هنر‌های تجسمی همچنان دایر بوده و بازدید برای عموم آزاد است.