برگزاری جشنواره استانی آذردخت در تبریز
جشنواره استانی آذردخت و اولین جشنواره ملی ایراندخت در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،جشنواره استانی آذردخت و اولین جشنواره ملی ایراندخت با محوریت پوشش اجتماع بانوان ایرانی در سه بخش پژوهش ،طراحی و دوخت در تبریز برگزار می شود.
شرکت کنندگان در چهار سطح دانشآموزی، دانشجویی ،آزاد و ویژندها می توانند در این جشنواره ها حضور داشته باشند.
زمان ثبتنام و ارسال آثار از ۱ آبان تا ۷ آذر از طریق سایت ir-dokht.ir می باشد.
در بخش آثار دوختهشده افراد پس از ثبتنام آنلاین می توانند اثر خود را به تبریز، خیابان حافظ، ساختمان شهید مدنی، طبقه اول دفتر موسسه دختران نور و رحمت ارسال کنند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانهazardokhtaran.ir مراجعه یا با شماره تلفن های زیر ۰۴۱۳۳۲۵۱۷۱۵ | ۰۹۱۴۳۱۹۳۶۴۵ تماس بگیرند.