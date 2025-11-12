به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،جشنواره استانی آذردخت و اولین جشنواره ملی ایران‌دخت با محوریت پوشش اجتماع بانوان ایرانی در سه بخش پژوهش ،طراحی و دوخت در تبریز برگزار می شود.

شرکت کنندگان در چهار سطح دانش‌آموزی، دانشجویی ،آزاد و ویژند‌ها می توانند در این جشنواره ها حضور داشته باشند.

زمان ثبت‌نام و ارسال آثار از ۱ آبان تا ۷ آذر از طریق سایت ir-dokht.ir می باشد.

در بخش آثار دوخته‌شده افراد پس از ثبت‌نام آنلاین می توانند اثر خود را به تبریز، خیابان حافظ، ساختمان شهید مدنی، طبقه اول دفتر موسسه دختران نور و رحمت ارسال کنند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانهazardokhtaran.ir مراجعه یا با شماره تلفن های زیر ۰۴۱۳۳۲۵۱۷۱۵ | ۰۹۱۴۳۱۹۳۶۴۵ تماس بگیرند.