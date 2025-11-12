خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمود کشاورز» مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از آغاز پایش میدانی مصرف گاز در ادارات و دستگاه‌های دولتی خبر داد و اظهار داشت: در صورت رعایت نکردن دمای استاندارد ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، ابتدا اخطار کتبی صادر و در صورت تکرار، گاز اداره متخلف قطع خواهد شد. به گزارش؛ «محمود کشاورز» مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از آغاز پایش میدانی مصرف گاز در ادارات و دستگاه‌های دولتی خبر داد و اظهار داشت: در صورت رعایت نکردن دمای استاندارد ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، ابتدا اخطار کتبی صادر و در صورت تکرار، گاز اداره متخلف قطع خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز گشت‌های ویژه نظارتی در سطح استان، هدف از این طرح را اجرای الگوی مصرف و عادلانه‌سازی توزیع گاز عنوان کرد و افزود: ادارات باید الگوی صرفه‌جویی برای جامعه باشند و رعایت دمای استاندارد، عایق‌بندی مناسب و سلامت وسایل گرمایشی از الزامات این طرح است.

کشاورز تصریح کرد: این اقدام به منظور حفظ پایداری شبکه گاز و تأمین سوخت پایدار برای خانوار‌ها در فصل زمستان انجام می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.