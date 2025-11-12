شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان در منطقه فرشادی در وضعیت بسیار ناسالم و به رنگ بنفش آلودگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۱ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت شش صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه با میانگین ۱۴۴ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه فرشادی با ۲۳۸ AQI در وضعیت بسیار ناسالم و به رنگ بنفش همچنین این شاخص در ایستگاه های کاوه با ۱۶۸، کرد آباد۱۷۱، ۲۵ آبان ۱۵۵، رهنان ۱۷۱و میرزا طاهر ۱۵۸ و شهر قهجاورستان با ۱۶۸ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های ۲۵ آبان ۱۳۹، پارک زمزم ۱۴۶،زینبیه ۱۱۸ ،دانشگاه صنعتی ۱۴۹،سپاهان شهر ۱۰۸و هزارجریب ۱۴۰ AQI و شهر نجف آباد با ۱۰۳ AQIدر وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و به رنگ نارنجی است.

این شاخص همچنین در ایستگاه های خرازی با ۸۳ و شهرهای مبارکه با۶۰، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۴،علوم پزشکی کاشان با ۶۹ و کاشان ۷۶،شاهین شهر ۶۵و زرین شهر ۸۶ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

امروز دستگا ه های سنجش آلودگی هوا در مناطق ولدان و فیض و شهر خمینی شهر قطع است.

پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش بینی هواشناسی استان تا اواخر وقت شنبه بیست‌وچهارم آبان است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.