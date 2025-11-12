به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق برنامه‌ریزی اولیه دبیرخانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، قرار بود فقط آثار نامزد شده بخش مستند و کوتاه در روز‌های برگزاری در خانه جشنواره (پردیس ملت) روی پرده بروند، با توجه به واکنش‌هایی که سینماگران پس از نخستین روز جشنواره داشتند و تمایل آنها به نمایش آثارشان، دبیر جشنواره تصمیم گرفت تمام فیلم‌های مستند و کوتاه این دوره در خانه جشنواره نمایش داده شوند.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با دبیری مریم پیرکاری ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس ملت در حال برگزاری است.

بازار فیلمی متنوع در جشنواره جهانی فیلم فجر

مدیر بازار فیلم چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام کرد، دوره بیست و ششم بازار فیلم این جشنواره از هفتم تا یازدهم آذر برگزار می‌شود.

فاطمه جواهرساز مدیر بازار فیلم چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره بازار فیلم این دوره از جشنواره چنین توضیح داد: در این دوره از بازار، خریداران و غرفه‌داران از کشور‌های منطقه، قاره آفریقا، کشور‌های ناحیه قفقاز و آسیای میانه و جنوب شرق آسیا خواهند بود.

وی درباره حضور شرکت‌های ایرانی در بازار فیلم گفت: از شرکت‌های پخش و نهاد‌های سینمایی ایرانی دعوت به‌عمل آمده است و با بیشترین ظرفیت ممکن پذیرای آنان خواهیم بود.

جواهرساز در توضیحِ شکلی که برای برگزاری بازار در نظر گرفته شده است، گفت: در خصوص شکل اجرای بازار هم طبق عرف همه بازار‌های جهانی فیلم، غرفه‌هایی را برای شرکت‌کنندگان خارجی و داخلی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند مذاکرات و تعاملات خود را در فضای طراحی شده انجام دهند.

وی درباره این موضوع که تغییر زمان برگزاری جشنواره نسبت به دوره‌های قبل، چه تاثیری روی بازار فیلم داشته، گفت: به هر حال در هر تاریخی امکان نزدیک بودن زمان برپایی یا همزمانی با سایر بازار‌ها وجود دارد، جشنواره ما هم از این مورد مستثنی نیست. در این دوره تغییر زمان و مکان برگزاری، موجب شده این رویداد برای مشتریان همیشگی و جدید بازار فیلم تازگی داشته باشد. همانطور که اشاره شد امکان همزمانی یا نزدیک بودن زمان برگزاری با بازار‌های دیگر وجود دارد که در این دوره، زمان برگزاری به بازار‌ای تی اف سنگاپور نزدیک است، این رویداد ۲ روز بعد از بازار جشنواره ما برپا می‌شود، یا بازار فیلم‌ای اف‌ام که در نوامبر برگزار می‌شود. به هر حال این امری متداول در جشنواره‌های جهانی است.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذر در شیراز برگزار می‌شود.