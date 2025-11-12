محیط زیست رودخانه صوفی چای شهرستان مراغه با ریختن نخاله و زباله در پایین دست به شدت تهدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به طبیعت زیبای رودخانه صوفی چای در محدوده شهر مراغه گفت: تخلیه زباله و نخاله در پایین دست، محیط زست را به شدت تخریب کرده است.

محمد حسین زاده گفت: ناهماهنگی بین ادارات متولی برای حفظ حریم رودخانه و حفظ بهداشت این منطقه موجب انباشت زباله و نخاله شده است.

وی اضافه کرد: پسماند‌های ریخته شده در محدوده صوفی چای نزدیک به ۵۰ متر از شهر مراغه و فضای سبز ایجاد شده فاصله دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برخورد قضائی را با تخلیه کنندگان زباله و نخاله در پایین دست رودخانه صوفی چای خواستار شد.

وی گفت: اداره حفاظت محیط زیست مراغه متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

حسن زاده از مسئولان اداره امور آب و شهرداری مراغه خواست درباره نگهداری از این محدوده و حفظ حریم رودخانه طبق قانون عمل کنند.