کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از ادارات و سازمانها خواست برای حفظ سلامت کارکنان با شرایط خاص در شرایط آلودگی هوا تسهیلاتی در نظر گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط اضطرار آلودگی هوا در سطح استان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان به منظور حفظ سلامت کارکنان دولت، از کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانها خواست در اعطای مرخصی یا امکان دورکاری برای کارکنانی که دارای شرایط خاص از جمله بیماریهای ریوی، قلبی و تنفسی هستند، با ارائه تأییدیه از مراکز پزشکی، همکاری و تسهیلات لازم را فراهم کنند.
در این اطلاعیه آمده است: با مادران شاغلی که دارای فرزند خردسال هستند، در قالب مرخصی ساعتی یا امکان دورکاری همکاری لازم صورت گیرد.
این دستورالعمل تا پایان وضعیت اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان برقرار است.