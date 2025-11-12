به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط اضطرار آلودگی هوا در سطح استان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان به منظور حفظ سلامت کارکنان دولت، از کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات و سازمان‌ها خواست در اعطای مرخصی یا امکان دورکاری برای کارکنانی که دارای شرایط خاص از جمله بیماری‌های ریوی، قلبی و تنفسی هستند، با ارائه تأییدیه از مراکز پزشکی، همکاری و تسهیلات لازم را فراهم کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با مادران شاغلی که دارای فرزند خردسال هستند، در قالب مرخصی ساعتی یا امکان دورکاری همکاری لازم صورت گیرد.

این دستورالعمل تا پایان وضعیت اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان برقرار است.