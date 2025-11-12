به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدتی است که دولت به دنبال توزیع شیر رایگان در مدارس است نحوه اجرای این طرح در خراسان شمالی و علل توزیع نشدن شیر را خبرنگار صداوسیما بررسی کرد.

سلامت و تغذیه دانش آموزان با توزیع شیر تضمین می‌شود ولی با گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی، هنوز طرح توزیع شیر مدارس در استان به مرحله اجرا نرسیده است.

متقیان مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: مدارس استان آمادگی کامل برای اجرای طرح را دارند و در صورت تأمین بودجه، توزیع شیر در بین دانش‌آموزان ابتدایی بلافاصله آغاز خواهد شد.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی نیز گفت: تأمین شیر مدارس باید از کارخانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شود که در استان چنین کارخانه‌هایی وجود ندارد و قرار بود از کارخانه‌های خارج استان تأمین شود، اما به دلیل نرسیدن به توافق قیمتی با تولیدکنندگان، اجرای طرح فعلاً اجرا نشده است.

با این حال، تأخیر در تأمین اعتبار موجب شده اجرای این طرح همچنان در مرحله بررسی باقی بماند.

دانش آموزان و مدیران مدارس امیدوارند با رفع موانع مالی، طعم شیرین سلامت به‌زودی دوباره به مدارس بازگردد.