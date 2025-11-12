به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط زده با این برنامه گفت: خراسان جنوبی را به استانی زرخیز می‌شناسند و محصولاتی همچون با کیفیت‌ترین زعفران دنیا، ۹۸ درصد زرشک بی دانه دنیا، و دومین تولید عناب دنیا در این استان است.

اسفندیاری افزود: پاییز فصل برداشت زرشک و زعفران است و خراسان جنوبی آماده استقبال از گردشگران در این فصل است.

وی گفت: ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان وجود دارد که نیازمند ورود سرمایه گذار است.

اسفندیاری افزود: با سرمایه گذاری در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی استان زمینه اشتغالزایی بیشتر و کسب ارزش افزوده فراهم می‌شود.