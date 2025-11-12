پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در برنامه سلام خبرنگار شبکه بین المللی خبر: برای فرآوری محصولات کشاورزی راهبردی استان نیازمند حضور سرمایه گذاران در این استان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط زده با این برنامه گفت: خراسان جنوبی را به استانی زرخیز میشناسند و محصولاتی همچون با کیفیتترین زعفران دنیا، ۹۸ درصد زرشک بی دانه دنیا، و دومین تولید عناب دنیا در این استان است.
اسفندیاری افزود: پاییز فصل برداشت زرشک و زعفران است و خراسان جنوبی آماده استقبال از گردشگران در این فصل است.
وی گفت: ظرفیتهای خوبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان وجود دارد که نیازمند ورود سرمایه گذار است.
اسفندیاری افزود: با سرمایه گذاری در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی استان زمینه اشتغالزایی بیشتر و کسب ارزش افزوده فراهم میشود.