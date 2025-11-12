

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: یک فروند هواپیمای فوق سبک ۲ نفره در حین نشست و برخاست از باند فرودگاه خارج شد.

حسینعلی محمدی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، افزود:خلبان و سرنشین دیگر این هواپیما در سلامت کامل بسر می‌برند، اما هواپیما دچار خسارت شد.

او با ابراز نگرانی از تکرار وقوع سوانح هوایی برای این نوع هواپیما‌های تفریحی و گردشگری ادامه داد: با دستور استاندار مازندران تصمیم گرفته شد با همکاری اداره کل فرودگاه‌های مازندران و فرمانداران پروتکل امنیتی برای فعالیت این نوع هواپیما‌ها در نظر گرفته شود