به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر لنگه پیش بینی کرد؛ امسال بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن محصول باکیفیت از زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شودکه از نظر هکتاری ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

بیشتر بخوانید؛ هندوانه شب چله هرمزگان زینت بخش سفره‌ی هم وطنان

مالک اشتر بینا با اشاره به تاثیرگذاری این روند در معیشت کشاورزان گفت: افزایش سطح زیر کشت، علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی و رونق اقتصادی، سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازار‌های محلی و حتی ارسال محصول به سایر شهرستان‌ها دارد.

برداشت هندوانه تا اواخر آبان ادامه دارد.