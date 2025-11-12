رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از صدور و تمدید بیش از ۸۵۰ فقره پروانه اشتغال رانندگان در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل شهری از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهرداد میرزائیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برای ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: در هفت ماه گذشته در مجموع ۸۵۶ پروانه اشتغال رانندگان در بخش‌های مختلف صادر یا تمدید شده است.

وی افزود: در این مدت ۴۲۸ دستگاه خودروی دیزلی شامل کامیون، کامیونت و وانت‌بار و پروانه اشتغال دریافت کردند که ۱۸۹ مورد صدور جدید و ۲۳۹ مورد تمدید پروانه اشتغال بوده است.

میرزائیان با اشاره به خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی مسافری بیان کرد: در بخش اتوبوس و مینی‌بوس، ۴۷ فقره پروانه شامل ۱۶ صدور جدید و ۳۱ تمدید انجام شده است.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد ادامه داد: همچنین در بخش خودرو‌های بنزینی، ۵۵ پروانه صادر و تمدید شده که شامل ۱ فقره صدور جدید و ۵۴ تمدید است.

وی با اشاره به اهمیت خدمات ناوگان دانش‌آموزی گفت: در حوزه سرویس مدارس هم در این مدت، ۳۲۶ مورد صدور و تمدید پروانه فعالیت رانندگان و در حوزه تاکسی نیز ۳۰۸ پروانه تمدید و ۳۴ پروانه جدید صادر شده است.

میرزائیان خاطرنشان کرد: ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل شهری، به‌ویژه رانندگان فعال در بخش‌های بار، مسافر و سرویس مدارس از اولویت‌های سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد است و در این راستا تلاش می‌شود با تسهیل فرآیند‌های اداری و نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان، خدمات ایمن‌تر و منظم‌تری به شهروندان ارائه شود.