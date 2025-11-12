پخش زنده
نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد: ناو هواپیمابر «یواساس جرالد فورد»، بزرگترین و مدرنترین ناو هواپیمابر جهان، وارد آبهای آمریکای لاتین شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیروی دریایی آمریکا روز سهشنبه رسماً تأیید کرد که ناو هواپیمابر "یواساس جرالد آر فورد" (USS Gerald R. Ford)، که به عنوان جواهر پنتاگون و بزرگترین کشتی جنگی جهان شناخته میشود، به همراه گروه تهاجمی خود وارد منطقه عملیاتی فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (Southcom) شده است.
این گروه تهاجمی که شامل بیش از ۴۰۰۰ ملوان و دهها هواپیمای تاکتیکی است، به دستور پیت هِگزِت، وزیر دفاع آمریکا، به عملیاتی پیوسته که دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، آن را "مأموریت برای از بین بردن سازمانهای جنایتکار فراملی و مبارزه با نارکوتروریسم" خوانده است.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیهای اعلام کرد: این حضور گسترده نیروهای آمریکایی، توانایی ایالات متحده برای شناسایی، نظارت و مختل کردن فعالیتهای غیرقانونی را تقویت خواهد کرد.
با ورود این ناوگان، وزارت دفاع آمریکا یک زرادخانه مهیب را در دریای کارائیب مستقر کرده است که شامل ناو هواپیمابر یواساس جرالد فورد، دستکم ۸ فروند کشتی جنگی (از جمله ناوشکنهای بِینبریج، ماهان و وینستون چرچیل)، جنگندههای پیشرفته F-۳۵ و حداقل یک زیردریایی با پیشرانه هستهای میشود. این آرایش نظامی قدرت آتش آمریکا را در مجاورت مرزهای ونزوئلا به شکل چشمگیری افزایش داده و تهدیدی مستقیم برای حاکمیت این کشور به شمار میرود.
در چارچوب همین عملیات تهاجمی، نیروهای مسلح آمریکا تاکنون ۱۷ عملیات انجام دادهاند که به کشته شدن دستکم ۷۶ نفر منجر شده است. دولت آمریکا بدون ارائه هیچگونه سندی، این قربانیان را "نارکوتروریست" نامیده است؛ اقدامی که پیشتر با انتقاد شدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مواجه شده بود.
این لشکرکشی، نگرانیهای بینالمللی درباره احتمال بروز یک درگیری گسترده در منطقهای که به عنوان "منطقه صلح" شناخته میشود را به شدت افزایش داده است.