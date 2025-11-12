به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جزئیات اجرای طرح مهتا که با هدف توانمندسازی، ارتقای مهارت‌های شغلی و افزایش اشتغال‌پذیری سربازان وظیفه پس از پایان خدمت طراحی شده است، مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان، فنی و حرفه‌ای، سازمان مردم‌نهاد جوانان آینده‌نگر و ستاد کل نیرو‌های مسلح در سطح استان اجرا می‌شود و تلاش دارد تا از ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی استان در مسیر اشتغال پایدار جوانان بهره گیرد.

عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و منسجم طرح مهتا، گفت: این طرح می‌تواند پلی میان خدمت سربازی و ورود مؤثر به بازار کار باشد و از اتلاف ظرفیت‌های جوانان جلوگیری کند. لازم است دستگاه‌های متولی با تعامل و هم‌افزایی، زمینه تحقق اهداف طرح را در بازه زمانی تعیین‌شده فراهم کنند.

وی افزود: اجرای موفق طرح مهتا، با افزایش سطح مهارت و اعتمادبه‌نفس جوانان، به رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری در استان کمک خواهد کرد.