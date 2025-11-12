به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در دفتر معاونت اقتصادی برگزار شد اظهار کرد: ۵۰۰ تن برنج تخصیصی هندی با نشان تجاری عبیر توسط شرکت بازرگانی دولتی، میزان ۳۵۰ تن به شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ۱۵۰ تن تحت‌نظر اداره کل غله و خدمات بزرگانی بین مناطق کم‌برخوردار و سایر فروشگاه‌های خرد توزیع می‌شود.



امید امیدی شاه‌آبادی افزود: سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اداره کل صمت و بسیج اصناف ضمن نظارت لازم بر بازار جنبه کیفی و بازدارندگی بازرسی را مدنظر قرار می‌دهند.



معاون اقتصادی استانداری لرستان گفت: محوریت نظارت‌ها و ارائه آمار در این راستا بر عهده اداره کل تعزیرات حکومتی استان است.



شاه‌آبادی افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار استان پس از بحث‌وبررسی موضوعات مرتبط با تنظیم بازار به‌منظور نظام توزیع عادلانه کالا‌های اساسی مقرر شد؛ اقشار ضعیف و بخش‌های محروم در اولویت تأمین قرار گرفته و توزیع بر اساس تراکم جمعیتی و با نظر کمیته کارشناسی و در قالب تصمیم ستاد تنظیم بازار در شبکه مطمئن فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت پذیرد.