تجدید میثاق فرمانده جدید انتظامی خرمآباد با شهدا
فرمانده جدید انتظامی خرمآباد با حضور در گلزار شهدای این شهرستان ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، با خانواده معظم شهید «داوود عبداللهی» دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده جدید انتظامی خرمآباد در نخستین ساعات آغاز خدمت خود در سمت فرماندهی انتظامی خرمآباد با حضور در گلزار شهدای شهر خرمآباد، ضمن ادای احترام، قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و نام شهدای والامقام به ویژه شهدای مظلوم انتظامی و همرزمان شهید خود را گرامی داشت.
سرهنگ هادی کیانمهر تأکید کرد که یاد و راه شهدا باید چراغ هدایت همه مسئولان و خادمان مردم باشد و همواره الگوی عمل و منش آنان در مسیر خدمترسانی قرار گیرد.
همچنین فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد پس از حضور در گلزار شهدا، به منزل شهید سرهنگ داوود عبداللهی رفت و ضمن دیدار و تکریم خانواده این شهید والا مقام، اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود در راه خدا، ارزشهای دینی و ملی را زنده نگه داشتند و امنیت و آرامش امروز ما مرهون ایثار و ایستادگی آنان است. نام و یاد شهدا باید چراغ هدایت همه ما باشد.
سرهنگ داود عبداللهی، فرمانده یگان امداد مریوان بود که مهر سال ۱۴۰۱ در درگیری با اغتشاشگران مجروح و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.