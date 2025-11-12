



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد : به منظور تعمیر شکستگی لوله ۲۰۰ آزبست واقع در بلوار زن، ساکنین قسمتی از بلوار زن، بلوار رنجبر و بلوار بهزیستی امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۱:۰۰ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه می‌شوند.

با عذر خواهی از مشترکین ساکن در این محله‌ها؛ خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب یاری نمایند.