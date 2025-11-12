به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این تندیس همزمان با سالروز درگذشت هنرمند، در مقابل خانه فرهنگ و هنر نصب و رونمایی شد.

در مراسم بزرگداشتی که به همین مناسبت برگزار شد، محمدعلی طالبی استاندار کرمان از زنده یاد خالقی بعنوان افتخار دیار کریمان یاد کرد و گفت: این هنرمند فقید در عصر خویش بدون ماندن در سنت و بدون غربزدگی موسیقی را به زبان مشترک فرهنگ ایران زمین بدل کرد.

تویسرکانی شهردار کرمان نیز گفت:برای رسیدن به افق کرمان برفرازلازم است اینگونه به هنرمندان و مفاخر بها داد.

وی با اعلام اینکه برنامه شب‌های فرهنگ و رسانه در دست اجراست، گفت تالار رسانه کرمان بزودی شروع به کار خواهد کرد.

گلاب زاده تاریخ شناس کرمان هم از مرحوم خالقی بعنوان روح موسیقی ایران و سازمان‌دهنده موسیقی ایران یاد کرد و گفت:تسلط و تحصیلات عالیه مرحوم خالقی در حوزه ادبیات و موسیقی، راز موفقیت این موسیقیدان برشمرد

وی افزود مرحوم شش جلد کتاب در حوزه تاریخچه موسیقی ایران از خود بجا گذاشته و همین موضوع خالقی را در زمره افراد ماندگار حوزه موسیقی قرار داده است.

روح الله خالقی زاده ۱۲۹۵ ماهان بود که در همان کودکی، به همراه خانواده از کرمان به شیراز و تهران مهاجرت کردند.

تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود، تأثیرگذار و مهم شمرده می‌شود.