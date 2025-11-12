در پی وقوع تصادف رانندگی در نهم آبان که منجر به فوت ۴ کارگر شهرداری تهران شد، پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نهم آبان امسال ، با برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با ۳ خوردو و یک دستگاه وانت نیسان حامل ۱۲ کارگر شهرداری در بزرگراه شهید فهمیده و بر اثر واژگونی نیسان ۴ کارگر شهرداری فوت کردند و ۸ نفر دیگر مصدوم شدند.

براساس نظر پلیس راهور، در این حادثه راننده پژو پارس و وانت نیسان به دلیل سوار کردن مسافر در قسمت بار مقصر شناخته شدند.

در پی وقوع این حادثه دردناک، پرونده قضایی برای راننده پژو پارس به علت رانندگی در حالت مستی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر رانندگی منجر به فوت تشکیل شد.

پس از تفهیم اتهام، قرار مناسب برای راننده پژو پارس صادر شده است.

در مورد راننده وانت نیسان نیز پرونده‌ای به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمد براثر تصادف رانندگی منجر به فوت تشکیل شد که در حال رسیدگی است.