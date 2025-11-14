پخش زنده
اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با بررسی مشکلات ۱۱ واحد تولیدی برای ادامه فعالیت آنها تصمیمات حمایتی اتخاذ کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یادگار احمدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: چند واحد تولیدی مشکلات بانکی داشتند که برای بازپرداخت بدهیهایشان مهلت داده شد. مشکلات گمرکی و مالیاتی برخی دیگر نیز با همکاری دستگاههای ذیربط برطرف شد و برای واحدهایی که مسائل ارزی داشتند نیز مجوزهای قانونی لازم صادر شده است.
احمدی گفت: این واحدها جزو واحدهای دارای اشتغال زیاد هستند و با اقدامات انجامشده، اشتغال و نقدینگی آنها حفظ خواهد شد. همچنین مقرر شد بانکها در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشند.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته نیز بیش از ۹۰ درصد جذب شده و تلاش میشود تا باقیمانده این منابع نیز در فرصت باقیمانده به چرخه تولید استان تزریق شود.
استاندار سمنان هم در این جلسه گفت: دستگاههای اجرایی و بانکی موظفاند درباره اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پاسخگو باشند و اجازه ندهند تصمیمات در چرخه تکرار بماند.
محمدجواد کولیوند افزود: هدف اصلی ستاد، کمک به تولیدکنندگان و کوتاه کردن مسیر رفع مشکلات واحدهای صنعتی است. دبیرخانه ستاد باید مشخص کند کدام مصوبات اجرا شده و کدام در دست اقدام است تا تصمیمات روی زمین نماند.
وی با تأکید بر استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید گفت: دستگاهها و بانکها موظفاند پاسخ مکتوب و روشن به متقاضیان ارائه دهند و در صورت نیاز به تصمیم مشترک، دبیرخانه با هماهنگی دستگاهها و بانک عامل، مصوبه را نهایی و برای اجرا ابلاغ کند.
استاندار سمنان همچنین درباره وضعیت شهرک صنعتی پایتخت گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران، این شهرک در محدوده استان سمنان قرار دارد و دستگاههای خدماترسان باید خدمات قانونی خود را مانند سایر شهرکهای صنعتی استان ارائه دهند. هرگونه تغییر در این وضعیت صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران است.
کولیوند با اشاره به عملکرد برخی شرکتها نیز افزود: واحدهایی که از منابع مالی استان استفاده کردهاند، اما در استان سرمایهگذاری یا اشتغالزایی نکردهاند، باید پاسخگو باشند، زیرا منابع مالی استان باید در خدمت توسعه و اشتغال مردم همین استان قرار گیرد.