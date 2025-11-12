امروز، چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه، تالار‌های مختلف بورس کالای ایران میزبان عرضه ۵۸۶ هزار و ۴۵۰ تن انواع محصول هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، بیشترین حجم عرضه در تالار صادراتی انجام می‌شود؛ جایی که ۴۵۱ هزار و ۸۶۴ تن محصول روی تابلو می‌رود. ترکیب این عرضه شامل ۲۴۰ هزار و ۹۱۰ تن سیمان، ۹۸ هزار تن کلینکر، ۵۲ هزار و ۹۵۴ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۲۰ هزار تن فولاد است.

در تالار صنعتی نیز ۸۴ هزار و ۸۴۳ تن محصول شامل ۸۴ هزار و ۳۳۳ تن محصولات فولادی، ۵۱۰ تن مس آماده فروش هستند.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳۱ هزار و ۳۴۰ تن محصول شامل ۲۳ هزار و ۷۷۷ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۲ هزار و ۳۵۰ تن قیر و یک هزار و ۷۱۳ تن مواد پلیمری عرضه می‌شود.

امروز در تالار فرعی نیز ۱۵ هزار و ۸۲۷ تن محصول شامل فولاد، مواد شیمیایی و ضایعات عرضه می‌شود.

۲ هزار و ۵۷۶ تن مواد شیمیایی نیز در تالار حراج باز روی تابلو می‌رود.

۳۵ دستگاه ون فوتون وانا نیز در تالار خودرو عرضه می‌شود.