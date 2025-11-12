پخش زنده
سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان با رقابت ۹ اثر خیابانی و صحنهای آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر جشنواره تئاتر هرمزگان گفت: ۳۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره فرستاده شد که با نظر داوران ۵ اثر در بخش صحنهای و ۴ اثر در بخش خیابانی برای اجرا در جشنواره پذیرفته شد.
کریمی افزود: در پایان این جشنواره دو اثر برتر صحنهای و یک اثر برتر خیابانی به عنوان برگزیده به جشنواره بین المللی فجر راه پیدا میکنند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نیز گفت: تئاترهای خیابانی این جشنواره برای علاقمندان در بلوار ساحلی، پارک جنگلی و میدان تماشانه آفتاب اجرا میشود.
فرخنده جلالی افزود: کارهای ارائه شده در این جشنواره نتیجه تلاش استادان و پیش کسوتان حوزه تئاتر هرمزگان در استعدادیابی و تربیت هنرمندان حرفهای است.
وی گفت: داوری این جشنواره را خانمها آزیتا حاجیان، شیوا مکینیان و آقای علی لک پوریان بر عهده دارند.
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان ۲۳ آبان ماه برگزار میشود.