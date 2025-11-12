مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به آبان ماه امسال به طور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به آبان ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان واریز شد.

مستمری آبان ماه امسال مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵ هزار ۲۸۳ میلیارد تومان به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳ هزار و ۴۵ میلیارد تومان به طور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.