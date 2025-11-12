به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شرکت کنندگان پیش از آغاز رقابت‌ها با حضور در گلزار شهدای همدان یاد و راه شهیدان را گرامی داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: هفدهمین دوره مسابقات قرآن مدهامتان ویژه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور گرامیداشت یاد و خاطره ۵۷ شهید جنگ ۱۲ روزه، ۲۰ تا ۲۳ آبان در همدان برگزار می‌شود.

سید محمدرضا جوادی افزود: در این مسابقات خواهران و برادران در قالب ۵۵ گروه به صورت تیمی با ۶۱۲ نفر با هم به رقابت می‌پردازند و این دوره از مسابقات را ۳۰ داور برجسته قرآنی، داوری خواهند کرد.