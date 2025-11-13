در مراسمی با عنوان ضیافت کریمانه، ۴۰۰ نفر از خانواده‌های زندانیان جرایم غیر عمد و مدد جویان کمیته امداد امام خمینی میهمان خیران و نیک اندیشان استان سمنان بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی عرب_ مدیر انجمن حمایت از زندانیان استان سمنان هدف از برگزاری این برنامه را همدلی با خانواده‌های زندانیان جرایم غیر عمد و تجلیل از خیران مرتبط با آزادی این زندانیان عنوان کرد و از آزادی ۶۰ نفر زندانی جرایم غیر عمد در شش ماهه اول سال جاری به همت خیرین خبر داد.

وی افزود تا پایان سال ۴۰ نفر از زندانیان دیگر نیز به جمع خانوادهایشان باز خواهند گشت.

محمد حسین ذوالفقاری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان هم از تهیه بسته‌های معیشتی به ارزش ۳ میلیون تومان برای خانواده زندانیان جرایم غیر عمد در این مراسم خبر داد.