مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه گفت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی کشور با مشارکت هنرمندانی از ۳۰ استان و استقرار ۲۳۳ غرفه در محل نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانی گفت : در این دوره، ۳۷ غرفه از ۱۴ شهرستان کرمانشاه حضور دارد و حدود ۱۰۰ هنرمند صنایعدستی از استانهای مختلف نیز مهمان کرمانشاه هستند که ۶۰ نفر آنها بانوان هستند .
۱۱۶ هنرمند کرمانشاهی نیز در این رویداد حضور فعال دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به اختصاص ۱۷ غرفه به دستگاهها و نهادهای حمایتی، گفت: حضور بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری، کانون پرورش فکری و بسیج هنرمندان برای پشتیبانی از هنرمندان دارای شرایط خاص پیشبینی شده است.
فرمانی همچنین از ارائه تسهیلات ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی صندوق کارآفرینی امید برای خرید صنایعدستی خبر داد و تصریح کرد: در این طرح، مبلغ خرید مستقیماً به حساب هنرمند غرفهدار واریز میشود.
وی زمان بازدید نمایشگاه را ۱۹ تا ۲۳ آبانماه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ اعلام کرد و گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه این مجموعه از ۹ صبح تا ۲۰ فعال خواهد بود.
گستردگی مشارکت استانها و تنوع غرفهها، نمایشگاه کرمانشاه را به یکی از رویدادهای ملی در حوزه صنایعدستی تبدیل کرده و علاوه بر ایجاد فرصت فروش برای هنرمندان، بر ظرفیت گردشگری و برند فرهنگی استان نیز اثرگذار است.