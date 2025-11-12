به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل امور عشایری لرستان با اشاره به توزیع نهاده دامی بین عشایر، اظهار داشت: یکی از خدمات امور عشایر این است که نهاده دامی را به‌اندازه موردنیاز تهیه و در اختیار عشایر قرار دهد که در این راستا ۲۳ هزار تُن نهاده دامی بین عشایر توزیع شده است.

نعمت قائدرحمت افزود: این نهاده‌ها شامل جو، ذرت و کنسانتره است که باقیمت دولتی تهیه و در اختیار عشایر قرار گرفت، تا از این نهاده‌ها برای تغذیه دام‌های خود در این فصل از سال استفاده کنند که امور عشایر در فصولی که نیاز است، نهاده تهیه کرده و در بین عشایر توزیع می‌کند.

مدیرکل امور عشایری لرستان تصریح کرد: البته علاوه بر این میزان نهاده دامی، ۶ هزار تُن دیگر نهاده خریداری شده که قرار است بین عشایر توزیع گردد که از این میزان، ۳ هزار تُن برای عشایر کوچ رو در نظر گرفته شده است.

قائدرحمت گفت: امسال به دلیل کاهش بارندگی و پوشش گیاهی، عشایر با کاهش علوفه برای تغذیه دام مواجه شدند و باتوجه‌به اینکه عشایر نقش مهمی در تهیه و تولید گوشت قرمز دارند، از همین رو برای تغذیه دام عشایر اقداماتی انجام شده است.

وی یادآور شد: عشایر لرستان یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام در اختیار دارند که حدود ۲۵ درصد از پروتئین موردنیاز توسط عشایر تولید می‌شود که توزیع نهاده دامی طبق برنامه و با اولویت عشایر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل امور عشایری لرستان با بیان اینکه عشایر سالانه بالغ‌بر ۱۲۰ هزار تُن انواع محصولات را تولید می‌کنند، گفت: عشایر در تولید محصولات لبنی، صنایع‌دستی، گوشت قرمز، محصولات باغی و زراعی فعالیت دارند که هر یک از این محصولات با بهترین و بالاترین کیفیت تولید می‌شود و اداره امور عشایر، برای فعالیت و افزایش تولیدات عشایر اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات، توزیع آرد و سیلندر گاز و توزیع نهاده دامی را انجام می‌دهد.