به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ میثم وحیدی گفت: اعتبار مصوب سال جاری در حوزه آبرسانی سیار ۳۹۰ میلیارد ریال است که ۳۰۰ میلیارد ریال آن برای خرید و نوسازی ناوگان آبرسانی سیار و ۹۰ میلیارد ریال برای تهیه و حمل آب به مناطق عشایری در قالب قرارداد آبرسانی سیار با برون سپاری مصوب شده که با تخصیص به موقع آن بخشی از مشکلات عشایر در حوزه آبرسانی سیار مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر نزولات آسمانی کاهش یافته و با توجه به وضعیت خشکسالی تلاش کردیم با توسعه آبرسانی سیار با استفاده از تانکر‌های آبرسان این کمبود را جبران کنیم، گفت: بیشترین مطالبه عشایر مربوط به دام‌های عشایری در مناطق قشلاقی است و تلاش داریم طرح آبرسانی سیار ویژه دام‌های عشایری را گسترش دهیم.

وحیدی خاطرنشان کرد: جامعه عشایری با دارا بودن ۶۵۰ هزار راس دام سبک از تولید کنندگان عمده گوشت قرمز هستند و ضروری است از این جامعه تولید کننده حمایت شود.