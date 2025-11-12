رئیس سازمان حج و زیارت مذاکره با وزیر حج و عمره عربستان را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: حج پیش رو حجی توام با عزت، سلامت، امنیت و روان برای حجاج ایرانی و دیگر کشور‌های اسلامی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به مثبت بودن مذاکرات با وزیر حج و عمره عربستان، گفت: در این مذاکرات تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان که در سال گذشته در اجرائیات، برگزاری مراسم و برنامه‌ها عملکرد موفق و مثبتی داشت در حج پیش رو نیز به همان ترتیب عمل خواهد کرد و طرف عربستانی هم همچون سال گذشته همکاری لازم و مثبتی با مسئولان ایرانی خواهد داشت.

آقای رشیدیان ابراز امیدواری کرد با توجه به هماهنگی‌های کلی که دررابطه با قرارداد‌های اجرایی با شرکت‌های طرف سعودی در حال پیگیری است حج پیش رو را با سلامت، عزت، امنیت و روان بودن برای حجاج ایرانی و دیگر کشور‌های اسلامی حاضر در حج ۱۴۴۷ برگزار کنیم.

وی افزود: با توجه به امضای تفاهم نامه‌ها و قرارداد‌های مربوط به حوزه های، مسکن، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، بهداشت و درمان و خدمات در مشاعر که بسیاری از آنها به امضا رسیده است، عملیات اجرایی برای ارائه خدمات به زائران ایرانی از الان شروع شده و سرعت بیشتری گرفته است و امیدواریم با تکمیل و نهایی شدن ثبت نام، انجام معاینات پزشکی حجاج و ثبت نام در کاروان‌ها ما شاهد سرعت هرچه بیشتر برای اجرایی شدن عملیات حج پیش رو باشیم.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: با توجه به زمانبندی مشخص شده ، در ماه شعبان بایستی بتوانیم عملیات ثبت نام و قراردادهایمان را نهایی کنیم که بتوانیم خدمات جامع و کاملی را برای حجاج ایرانی ارائه بدهیم.

آقای رشیدیان اضافه کرد: با توجه به اهمیت حج و عمره برای دولت جمهوری اسلامی، بنده در این سفر حامل پیام خاص و ویژه‌ای از طرف آقای پزشکیان ریاست محترم جمهوری برای ولیعهد عربستان سعودی بودم و امیدوارم که این پیام، دوستی و توسعۀ روابط بین دو ملت و دو کشور برای آینده‌ای بهتر و همکاری‌های نزدیک‌تر در پی داشته باشد.

حسن زرنگار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در عربستان نیز بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از نمایشگاه حج و زیارت عربستان سعودی و دیدار وی با وزیر حج و عمره عربستان سعودی و گفت‌و‌گو‌هایی انجام شده دربارۀ حج ۱۴۰۵ را مثبت ارزیابی کرد.