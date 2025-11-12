به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست راه و شهرسازی گفت: طرح جامع شهرکرد که پس از دو دهه مورد بازنگری قرار گرفته و با هدف الحاق اراضی جدید برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از جوانی جمعیت آماده شده، در نشست شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب اولیه رسید.

احسان حسینی افزود: طرح جامع شهرکرد که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده بود، در ۲۰ سال گذشته بازنگری نشده بود. از سال ۱۳۹۶ اداره‌کل راه و شهرسازی استان با همکاری هیات مشاور، فرآیند بازنگری طرح را آغاز کرد و در هفت سال گذشته مراحل کارشناسی و مطالعاتی آن دنبال شد.

وی افزود:این طرح ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ در کارگروه امور زیربنایی و سپس در خرداد ۱۴۰۳ در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسید و نهایتاً در آبان ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسید. با توجه به نیاز استان به تأمین زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از جوانی جمعیت، الحاق اراضی جدید به محدوده شهر مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

حسینی درباره اراضی پیشنهادی برای الحاق گفت: سه پهنه شامل اراضی غلات، اراضی اطراف دانشگاه آزاد اسلامی و ضلع شرقی شهرکرد با مساحت حدود ۴۰۰ هکتار برای الحاق به محدوده شهری پیشنهاد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری همچنین گفت: جلسه تصویب اولیه این طرح با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر شهرکرد و اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. مقرر شد پس از دریافت استعلام‌های جدید و بررسی‌های نهایی، طرح جامع شهرکرد یک ماه آینده ابلاغ شود.

وی هدف اصلی از الحاق اراضی را تأمین زمین برای ساخت حدود سه هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از جوانی جمعیت عنوان کرد و تصریح کرد: با ابلاغ طرح و افزایش صدور پروانه ساخت، زمینه رونق ساخت و ساز و توسعه شهرکرد فراهم خواهد شد.