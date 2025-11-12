فعالیت ۶۹ کتابخانه فعال در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل کتابخانههای عمومی کهگیلویه و بویراحمد از فعالیت ۶۹ کتابخانه نهادی و مشارکتی فعال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن جبار نژاد با اشاره به اینکه ۶۹ کتابخانه نهادی و مشارکتی فعال بیش از ۴۰ هزار عضو فعال دارند گفت: در تلاش هستیم تا کتابخانههای سیار را برای مناطق دور افتاده و عشایری استان ایجاد و راه اندازی کنیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان از اجرای ۵۰۰ برنامه مختلف فرهنگی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در استان خبر داد و افزود: برگزاری نشستهای شعرخوانی، دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از برگزیدگان حوزه کتاب و فعالان کتابخانهها، تجلیل از حامیان کتاب و کتابداران پیشکسوت، تجلیل از اعضای برتر کتابخانه ها، حضور در نماز جمعه، غبارروبی گلزار شهدا و برگزاری نشست خبری از جمله برنامههای این هفته در استان است.
وی ادامه داد: با وجود گسترش فناوری و شبکههای اجتماعی، هیچ رسانهای نمیتواند جای کتاب را بگیرد و جایگاه کتاب را پُر کند و باید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه نهادینه شود.
جبارنژاد اضافه کرد: طی یکی دو سال اخیر کتابخانههای عمومی استان با برگزاری برنامههای حوزه اندیشه و فرهنگ به مرکز اندیشه ورزی تبدیل شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان گفت: در حال حاضر حدود هزار مترمربع فضای کتابخانهای جدید در سطح استان آماده بهرهبرداری است که شامل سالنهای مطالعه، سالن کودک، گالری، فضای نشریات و بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی یاسوج است.
وی همچنین از برگزاری مراسم گرامیداشت استانی هفته کتاب ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ آبان خبر داد و افزود: در این مراسم، چند طرح عمرانی و پانسیون مطالعاتی افتتاح میشود و تفاهمنامه همکاری با ستاد نماز جمعه نیز به امضا خواهد رسید.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به اهمیت نقش کتابخانهها در ارتقای اندیشه و کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: کتابخانه مرکزی به پاتوق گفتوگو و اندیشهورزی مردم و نخبگان تبدیل شده است.
جبار نژاد در رابطه با عضویت رایگان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تصریح کرد: عضویت در کتابخانههای عمومی استان برای دهکهای پایین درآمدی رایگان است و افراد میتوانند با مراجعه به کتابخانههای سراسر استان بهصورت رایگان عضو شوند و از خدمات آن بهره گیرند. همچنین بخشودگی جرائم دیرکرد کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی انجام میشود.