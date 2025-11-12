پخش زنده
امروز: -
فیلم های سینمایی «گاندی و درخت پدربزرگ»، «دیوا» و مجموعه «پزشک مدرسه»، از شبکه های امید و سه پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «گاندی و درخت پدربزرگ»، در گونه درام محصول هند در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امیدپخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: در روستایی در هند، دختری به نام گاندی تحت تاثیر پدربزرگش راماچانداریا و علاقهاش به مهاتما گاندی قرار دارد. وقتی ستیش برای خرید زمینهای روستا جهت ساخت کارخانه میآید، راماچانداریا به دلیل دلبستگی به درخت قدیمیاش مخالفت میکند و این موضوع باعث فشار اهالی و بیماری او میشود. پس از مرگ پدربزرگ، گاندی با الهام از آموزههای گاندی و کمک دوستانش، به شیوههای صلحآمیز در برابر قطع درخت مقاومت میکند. در نهایت اهالی متحدانه ستیش را از روستا بیرون میکنند.
فیلم «گاندی و درخت پدربزرگ» به چند دلیل دارای ارزشهای بسیار خوب محتوایی است. اول: در این فیلم برتری زندگی طبیعی روستایی بر زندگی صنعتی شهری پاس داشته میشود. طبیعت که در آن، انسان به اصل خویش و روزگار وصل خویش بسیار نزدیکتر است تا شهر، که در آن دوری از اموری این چنین، زیبا و معنوی بسیار حس میشود؛ و این طبیعت در درخت نمادپردازی میشود که با اصل شادابی و طراوت زیستن متصل است. دوم: مقاومت شخصیت اصلی فیلم در برابر ظلم و ستمی که بر وی و روستای وی و همچنین، طبیعت پاک و ناب روستایی در حال وارد شدن است و اتحاد و انسجام وی با مردم روستا برای از میان برداشتن عامل این ظلم و ستم؛ و سوم: الهام شخصیت اصلی، که نامش هم گاندی است، از رهبر بزرگ این کشور علیه سالها سلطه استعماری امپراتوری بریتانیا بر کشور هندوستان، به طوری که مبارزه این دختر علیه شخصیت ستمگر فیلم، با آن مبارزه بزرگ گاندی در مقیاسی کوچک تر، همسان میشود.
فیلم سینمایی «دیوا»، در گونه اکشن، جنایی و درام محصول هند در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه پخش شود.
این فیلم درباره یک افسر پلیس باهوش، اما سرکش است که هنگام بررسی یک پرونده مهم، شبکهای از فریب و خیانت را کشف میکند، اما بر اثر تصادف حافظه خود را از دست میدهد و حالا دوباره باید پرونده را حل کند.
فیلم سینمایی «دیوا» به چند دلیل دارای ارزشهای محتوایی و جذابیتهای داستانی بسیار خوبی است. اول: این فیلم، درباره یک مامور پلیس است که دچار فراموشی میشود و پس از بازگشتش به سلامتی، بسیاری چیزها که قبل از فراموشی میدانست، اکنون همچون معما بر او رخ مینمایند و او مجبور است این معماها را کشف کند تا بتواند واقعا به زندگی عادی بازگردد. همراهی مخاطب با شخصیت برای باز کردن گره کور این معماها عامل اصلی جذابیت فیلم است. دوم: فیلم، در سیر داستانی خود موجب میشود تا شخصیت اصلی رازهای فراوانی از فساد و قانون شکنی را کشف کند که در پوستین دروغین ماموریت قانون پنهان شده و به این ترتیب، وظیفهای اخلاقی را به انجام میرساند؛ و سوم: شخصیت اصلی طی این کشفها متوجه میشود خودش نیز به این فساد و تبهکاری سیاسی آلوده شده بوده و خود را نیز به قانون تحویل میدهد تا هیچ تمایزی میان انسانها در برابر قانون نباشد و همه در برابرش برابر باشند. قانونی که هر کسی را که در زندگی به راه تباهی رفته، به طور برابر به سزای عمل تبهکارانه اش میرساند.
مجموعه «پزشک مدرسه»، در گونه درام محصول ژاپن در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه امید پخش شود.
این مجموعه ترکیبی جذاب از درام پزشکی و داستانهای عاطفی است و به بررسی چالشهای جسمی و عاطفی کودکان و بزرگسالان در محیط مدرسه میپردازد و نشان میدهد که چگونه دکتر ماکینو، با وجود ظاهر خشک و سرد خود، به دانش آموزان و خانواده هایشان اهمیت میدهد و در مواقع ضروری به کمک آنها میشتابد. تحول شخصیت دکتر ماکینو در طول سریال و باز شدن تدریجی او به دانش آموزان و اطرافیان، یکی از جذابیتهای اصلی این سریال خواهد بود.
کودکان به دلیل برخی کم توانی هایشان در هر دو بُعد جسمی و روحی، نسبت به بزرگ ترها همواره در وضعیت آسیب پذیرتری قرار دارند. آنان برای این که از ناحیه این شکنندگیها آسیبهای جدی نبینند، به توجه جدی و تمام وقت جامعههای حمایت گری بزرگ ترها، از جمله خانواده و مدرسه نیاز دارند. در سریال «پزشک مدرسه»، مرکزیت چنین توجه و حمایتی در نهاد اجتماعی مدرسه و در شخصیت پزشک قرار گرفته است، چرا که پزشک، به دلیل گذراندن دورههای تخصصی دانشگاهی در حوزه آسیبهای جسمی و روحی میتواند یکی از بهترین حمایت گران کودکان در این زمینهها باشد. اما طبیعی است که تنها پشتوانه علم و دانش و تخصص دانشگاهی برای نیل به این مهم کافی نیست بلکه چنین شخصیتی باید بتواند دارای حساسیتهای بالای عاطفی و اخلاقی نیز باشد تا بتواند حمایت از کودکان را علاوه بر یک وظیفه شغلی، به عنوان یک وظیفه انسانی به انجام برساند. شخصیت پزشک مجموعه «پزشک مدرسه» در طی سریال، تلاش میکند که هر چه بیشتر انسانی حامی با چنان حساسیتهایی شود.