رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با تأکید بر لزوم توجه ویژه به پدیده زوال جنگل‌های بلوط گفت: زوال جنگل‌های بلوط از اوایل دهه ۱۳۹۰ مورد پیگیری قرار گرفته و تاکنون تحقیقات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،،صفرنژاد با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی از عوامل اصلی آسیب‌پذیری جنگل‌های زاگرس است، افزود: بیماری‌های قارچی، افزایش دما، خشکسالی و آفات، به‌ویژه سوسک چوب‌خوار بلوط از مهم‌ترین تهدید‌های این اکوسیستم ارزشمند به شمار می‌روند.

رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور تأکید کرد: برای صیانت از جنگل‌های زاگرس باید راهکار‌های عملیاتی و علمی در دستور کار قرار گیرد و ارقام و ژنوتیپ‌های مقاوم بلوط شناسایی و توسعه یابد.

وی افزود: این مؤسسه به‌عنوان مرجع بررسی و ارزیابی کیفیت سموم کشاورزی، استفاده از سموم کم‌خطر و باکیفیت را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

به گفته او، در زمینه مبارزه با ملخ‌ها و سایر آفات اقدامات گسترده‌ای انجام شده و تاکنون بیش از ۲۰۰ دستورالعمل تخصصی برای کنترل آفات تدوین شده است.

وی بر ضرورت همکاری و تعامل میان دستگاه‌ها برای اجرای دستورالعمل‌ها و انتقال دانش تحقیقاتی به عرصه‌های اجرایی تأکید کرد.