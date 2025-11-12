به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این نشست تعاونگران منتخب استان توانمندی‌ها و مشکلات خود را بیان کردند. حمایت و اعتماد مسئولان و اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها سخن مشترک تعاونگران در این نشست بود.

یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه یادآور شد : در قالب تفاهم نامه با صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون و تامین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات بانکی و صدور ضمانت نامه برای بخش تعاون در آینده نزدیک انجام خواهد شد.