نشست تعاونگران با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای تعاون به منظور بررسی مشکلات اقتصادی تعاونی ها در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این نشست تعاونگران منتخب استان توانمندیها و مشکلات خود را بیان کردند. حمایت و اعتماد مسئولان و اعطای تسهیلات به تعاونیها سخن مشترک تعاونگران در این نشست بود.
یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه یادآور شد : در قالب تفاهم نامه با صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون و تامین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات بانکی و صدور ضمانت نامه برای بخش تعاون در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر در ۱۲ هزار و ۵۰ تعاونی استان سمنان مشغول فعالیت اقتصادی هستند.