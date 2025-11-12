به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ : مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اعلام این خبر گفت : طرح تعریق راه های استان با سیصد میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است



عادل مصدقی افزود : تعریض جاده کردکوی به گرگان به طول ۵ کیلومتر ، تعریض و ایمن سازی تقاطع بالاجاده ، تعریض و ایمن سازی تقاطع دنگلان ، تعریض و ایمن سازی تقاطع روشن آباد ، تعریض و ایمن سازی تقاطع کفشگیری ، تعریض و ایمن سازی تقاطع کلاسنگیان ، تعریض و ایمن سازی تقاطع کلو ، تعریض و ایمن سازی تقاطع مهترکلاته ،تعریض و ایمن سازی تقاطع اورکت حاجی، سیمین شهر ، ساری بخش، پزشکیان و توسکستان در حال اجراست.



وی افزود: ۹۵ نقاط پرتصادف ۹۵ در جاده های گلستان وجود داشت که با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان با تنظیم صورتجلسه با پلیس همه آن ها رفع و اصلاح شد.

مجموع راه‌های استان گلستان ۴ هزار و ۸۹۱ کیلومتر است که شامل:۳۰۸ کیلومتر بزرگراه، ۷۵۱ کیلومتر راه اصلی ، ۲۵۴ کیلومتر راه فرعی ، ۳ هزار و ۵۰۶ کیلومتر راه روستایی بوده که از این میزان ۲ هزار و ۸۸۲ کیلومتر آسفالته است.