مدیرکل امور عشایر آذربایجانشرقی خبر داد: ۶۰۰ صفحه خورشیدی ۱۰۰ وات با هدف تامین انرژی تجدیدپذیر و بهبود کیفیت زندگی عشایر به این استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی سبزیچی افزود: طرح اختصاص سامانههای خورشیدی قابل حمل به عشایر بر اساس امضای تفاهمنامه همکاری بین اداره کل امور عشایر استان و شرکت توزیع نیروی برق و با اعتبار بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال اجرا میشود.
وی با اشاره به آغاز توزیع صفحات خورشیدی قابل حمل به عشایر سهند در شهرستانهای اسکو، مراغه، بناب و ملکان و خداآفرین، کلیبر و اهر، اظهار کرد: ۹۰ درصد از هزینههای این سامانهها از محل اعتبارات دولتی تامین شده و ۱۰ درصد بقیه به صورت مشارکتی توسط خانوارهای عشایری پرداخت میشود.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی گفت: این صفحه های خورشیدی جایگزینی مناسب برای روشهای سنتی تامین انرژی هستند و نیاز روزانه عشایر به انرژی برق را در کوتاهترین زمان ممکن تامین میکنند و قابلیت نصب سریع، جابجایی آسان و عدم نیاز به زیرساختهای ثابت از مهمترین مزایای آنها برای خانوارهای کوچرو است.
سبزیچی ادامه داد: توزیع این تجهیزات بر اساس اولویتبندی مکانی، شرایط پراکنش جمعیت عشایری و ارزیابی نیازهای میدانی در استان انجام میشود تا سامانهها در اختیار خانوارهایی قرار گیرند که بیشترین نیاز را به این نوع انرژی دارند.
وی یادآور شد: جامعه عشایری نقش مهم و تعیین کنندهای در تامین بخشی از امنیت غذایی کشور و تولید پروتئین دامی سالم دارند و این اداره کل با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامههای توسعهای، حمایتی و زیرساختی خود را در حوزه انرژی، آبرسانی و بهبود راههای دسترسی با جدیت دنبال میکند.
عشایر آذربایجان شرقی متشکل از ۲ ایل بزرگ قرهداغ و شاهسون و ۹ طایفه مستقل است که از نظر جمعیت در فصل گرمسیر هشت هزار و ۴۰ خانوار عشایری با جمعیت ۳۲ هزار و ۴۵۵ نفر و در فصل سردسیر ۱۴ هزار و ۲۱۲ نفر معادل ۵۵ هزار و ۲۹۷ نفر است.
عشایر آذربایجان شرقی حدود ۲ درصد جمعیت بیش از چهار میلیونی استان را به خود اختصاص دادهاند و سالانه به طور متوسط با تولید ۳۴ هزار مترمربع صنایع دستی «داری» و سه هزار و ۵۰۰ عدد صنایع دستی «غیرداری» دارای سهم ۳۰ درصدی در این حوزه و به طور متوسط سالانه با تولید بیش از ۶ هزار و ۹۱۱ تن انواع محصولات لبنی دارای سهم ۲۰ درصدی در تولیدات استان هستند.