به مناسبت هفته مازندران، نمایشگاه و بازارچه ی سنتی با هدف حمایت از ازخانوادههای زندانیان درخرم آباد تنکابن گشایش یافت.
در این نمایشگاه غرفههای متنوعی از مواد غذایی محلی، صنایعدستی، سوغات و محصولات بومی دایر شده که به مدت ۲۰ روز پذیرای شهروندان و گردشگران خواهد بود.
مسئول برگزاری نمایشگاه گفت:هدف از برپایی این نمایشگاه، علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی خرم آباد، حمایت از خانوادههای زندانیان این منطقه است.
عزیزی افزود: امیدواریم با استقبال شهروندان و رضایت غرفهداران، بتوانیم مدت زمان برگزاری نمایشگاه را تمدید کنیم تا حمایت مؤثرتری از این خانوادهها صورت گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما، کمک به معیشت خانوادههای زندانیان و ایجاد بستری برای رونق صنایع دستی و تولیدات بومی است، که با مشارکت مردم و همراهی خیران، بتوانیم به این هدف انسانی و اجتماعی دست پیدا کنیم.