گشایش نمایشگاه ملی آثار تجسمی دانشجویان دانشگاه آزاد در مشهد
آثار منتخب دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه هنری خراسان رضوی در مشهد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به خبرنگاران گفت: امسال میزبانی دانشجویان سراسر کشور در دومین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی، بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد قرار گرفته است.
رضا عباسپور افزود: این دانشگاه با ۴۵ هزار دانشجو در مشهد و بالغ بر چهار هزار دانشجو در شهرستانها، ۳۲ درصد از بار آموزش مقطع دانشگاه را در خراسان رضوی بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان با همراهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دومین جشنواره هنرهای تجسمی دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را برگزار میکند.
دبیر جشنواره هنرهای تجسمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این جشنواره در پنج رشته تجسمی شامل خوشنویسی و نقاشی خط، نقاشی و نگارگری، حجم، تصویرسازی (گرافیک) و عکس فراخوان داده است.
عباسپور گفت: ۷۰ اثر منتخب این جشنواره در قالب نمایشگاهی در نگارخانه اشراق حوزه هنری مشهد با حضور صاحبان آثار به نمایش درآمده که تا پایان هفته از ۹ تا ۱۶ پذیرای علاقهمندان است.
رئیس باشگاه رشد استعدادهای ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز درباره برگزاری جشنواره مژده وصل به خبرنگاران اظهار کرد: سلسله همایشهای هنری و ادبی در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت کشوری و در حوزه امامت و مهدویت در حال برگزاری است و در واقع ۴۰ شهرستان در کشور این همایش را هر ساله برگزار میکنند.
محمدی افزود: این همایشها از ۱۳ رجب تا ۱۵ شعبان در موضوعات مختلف و در قالب هنری و در استانهای مختلف برگزار میشود.
وی اظهار کرد: جشنواره مژده وصل یکی از ابداعات و ابتکارات و مولود تفکر عمیق و اعتقادی شهید طهرانچی است که خلق شد و اثرات و برکات آن تا به امروز جاری است.
رئیس باشگاه رشد استعدادهای ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی کشور ادامه داد: جشنواره مژده وصل در محورهای انتظار و مقاومت، منتظران و شهادت، موعود و عدالت، منجی و آزادی و غیبت و رجعت فراخوان داده است که در سه بخش دانشجویی، دانشآموزی و آزاد و در حوزههای شعر کلاسیک و شعر نو در حال برگزاری است.
محمدی گفت: مهلت ارسال آثار تا ۲۵ دیماه اعلام شده است و مراسم اختتامیه این جشنواره هشتم بهمن ماه امسال و در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی در قم برگزار خواهد شد.