لوله‌گذاری خط آبرسانی از خلیج فارس به شهر کرمان و رفسنجان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، عملیات لوله گذاری طرح اضطراری آبرسانی به شهر کرمان از خط خلیج فارس در محل تصفیه خانه آب واقع در جاده کرمان - نگار به اتمام رسید.

مجری طرح اضطراری انتقال آب خلیج فارس به رفسنجان و کرمان گفت: ارزش روز این طرح هشت همت است و به یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اتمام کار نیاز داریم لذا ضرورت حمایت در این بخش وجود دارد تا بهره مندی مردم را شاهد باشیم.

علیرضا ساداتی فردافزود: بخشی از این طرح در سال ۹۴ آغاز شد و ادامه پیدا کرد واستان یزد نیز خط انتقال خود را با جدیت بیشتری از محل منابع وزارت نیرو دنبال می‌کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۱ طرح اضطراری آب به شهر‌های کرمان و رفسنجان تصویب و منابع اصلی آن از محل مسئولیت اجتماعی صنایع اجرا می‌شود و در این زمینه امروز کار بزرگی انجام شده است.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح از عوامل اجرایی و حمایت‌های استاندار، معاون امور عمرانی و نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی قدردانی می‌شود.

ایستگاه پمپاژ این طرح ۲ واحد با ظرفیت یک مترمکعب در ثانیه، سه واحد مخزن بتنی با حجم ۳۰ هزار، پنج هزار و پنج هزار متر مکعب، تاسیسات کلرزنی و خطوط لوله به طول ۱۲۵ کیلومتر و خط انتقال با قطر‌های ۲ هزار و یکهزار میلیمتر است.

این طرح نیاز آبی شهر‌های کرمان و رفسنجان را در حالت اضطرار از سامانه انتقال آب به صنایع جنوب شرق کشور را تامین می‌کند.