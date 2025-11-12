پخش زنده
مدیرکل شیلات استان اردبیل از اجرای موفق طرح پایلوت پرورش ماهیان خاویاری در استخرهای مزارع شهرستان انگوت خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه آبزیپروری و امکانسنجی پرورش گونههای با ارزش خاویاری در منطقه اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد اله بخش، افزود: در راستای توسعه فعالیتهای شیلاتی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای آبی شهرستان انگوت، تعداد ۱۰۰ قطعه فیلماهی با وزن بین ۶ تا ۸ کیلوگرم در استخرهای پرورش ماهی این شهرستان رهاسازی شد.
وی تصریح کرد: این طرح توسط بخش خصوصی بهصورت پایلوت و با هدف بررسی شرایط اقلیمی، منابع آبی و پتانسیلهای بومی منطقه برای پرورش ماهیان خاویاری اجرا شده و نتایج اولیه نشاندهندهی سازگاری بسیار مطلوب فیلماهی با شرایط طبیعی انگوت است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری گفت: فیلماهی از گونههای بسیار ارزشمند خاویاری بهشمار میرود و توسعه پرورش آن در استان اردبیل میتواند گامی مؤثر در جهت ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید داخلی و توسعه صادرات محصولات شیلاتی باشد.
وی بیان کرد: با حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، شهرستان انگوت در آیندهای نزدیک به یکی از قطبهای اصلی پرورش ماهیان خاویاری تبدیل خواهد شد.