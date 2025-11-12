پخش زنده
تمدید مهلت ارسال به جشنواره تلویزیونی مستند، مستندهای «وکیل»، «لئوناردو داوینچی» و مجموعه «ندای دل»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهلت ارسال اثر به نهمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخشهای «فیلم مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری خبری» تمدید شد.
مستند «وکیل»، آماده پخش شد. این فیلم که با نگاهی تاریخی و تحلیلی، بخشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شیعیان لبنان را از دهههای گذشته تا امروز روایت میکند به زودی از سیما پخش خواهد شد.
قسمت نخست مستند «لئوناردو داوینچی»، جمعه، ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ تکرار میشود. زندگی و آثار هنری داوینچی هنرمند و دانشمند ایتالیایی قرن پانزدهم موضوع این فیلم است.
معلمی زندگی آسوده شهری را رها میکند و برای تدریس عازم یک روستا میشود. این داستان مجموعه «ندای دل»، است که هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش و روز بعد ساعت ۱۶ بازپخش میشود.