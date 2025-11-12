پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا نمیگذارد کشورهای منطقه با همدیگر ارتباط دوستانهای داشته باشند ولی اگر پیشرفت و توسعه میخواهیم راهی جز ارتباط حسنه با همدیگر نخواهیم داشت اگر در کشورهای همسایه و منطقه ناامنی ایجاد شود منطقه متضرر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد که در صدر هیئتی پارلمانی برای شرکت در اجلاس بین پارلمانی روسای مجالس به پاکستان سفر کرده است در گفت و گویی با شبکه خبری اردو زبان SAMA TV پاکستان ضمن محکومیت حادثه تروریستی روز سه شنبه در اسلام آباد و تسلیت به مردم و دولت این کشور گفت: ما نیز در ایران اینگونه حوادث و ترورها را دیدهایم و در حقیقت تروریست ظلم مضاعفی بر ما انجام داده است.
وی به اشتراکات فرهنگی و اجتماعی فی مابین ایران و پاکستان اشاره کرد و افزود: ما اشتراکات زیادی با مردم پاکستان داریم و هر دو کشور هم مسلمان هستند بنابراین باید روابط مان گستردهتر و وسیعتر شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان با چراغ سبز آمریکا صورت پذیرفت، لذا مردم پاکستان باید بدانند که اینها علیه مردم کشورمان جنایت کردند، زیرا کودکان، زنان، دانشمندان و نظامیان ما را به شهادت رساندند.
وی با اشاره به اینکه انرژی هستهای حق مسلم ما است عنوان کرد: آمریکا قبل از اینکه نظام سیاسی ایران تغییر کند و جمهوری اسلامی ایران با رای مردم روی کار بیاید به دنبال این بود تا ایران هستهای شود، اما به محض اینکه نظام سیاسی تغییر پیدا کرد اولین کشوری بود که با هستهای شدن ما مخالفت نمود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مردم پاکستان در جنگ ۱۲ روزه حامی ما بودند افزود: در زمانی که ایران مورد تجاوز رژیم صهیونی قرار گرفت مردم، دولت و مجلس پاکستان از ما حمایت کردند و این موضوع در حافظه تاریخی ملت ایران خواهد ماند و هیچگاه از یادمان نخواهد رفت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بر این است که صلح و امنیت باید در تمام کشورها به ویژه کشورهای منطقه حاکم باشد و به صراحت میگویم قدرتمند بودن را برای همه کشورهای منطقه خواستاریم، به هر حال جمهوری اسلامی ایران میخواهد روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان به ویژه پاکستان گستردهتر شود.
وی با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل تهدیدی جدی برای منطقه هستند اظهار کرد: قطعاً رژیم صهیونیستی و آمریکا تهدیدی برای منطقه خاورمیانه به شمار میروند و آمریکا در منطقه نقش بازی میکند تا تسلیحات خود را به فروش برساند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا نمیگذارد که کشورهای منطقه با همدیگر ارتباط دوستانهای داشته باشند ولی باید متوجه بود که اگر پیشرفت و توسعه میخواهیم راهی جز ارتباط حسنه با همدیگر نخواهیم داشت و باید به این موضوع توجه کرد اگر در کشورهای همسایه و منطقه ناامنی ایجاد شود این موضوع ناراحت کننده خواهد بود و منطقه متضرر میشود.
وی به حجم مبادلات تجاری ایران با پاکستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ما با پاکستان حدود ۳ میلیارد دلار است که این موضوع میتواند با برنامهریزیهای دقیق به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند و البته این را باید بگویم که هیچ محدودیتی برای توسعه سیاسی و اقتصادی با پاکستان به ویژه در حوزه مرزی و کنسولی نداریم، زیرا دولت و مجلس میخواهند روابط تجاری ما با پاکستان پایدار شود و چنین موضوعی مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی هم هست؛ بنابراین ما باید موانع را از سر راه برداریم تا توسعه تجاری اتفاق بیفتد و قطعا در هفتههای آینده هم جلسهای برگزار خواهیم کرد تا در این خصوص اقداماتی انجام شود.
نیکزاد به مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا اشاره و اظهار کرد: ما داشتیم با آمریکا به صورت غیر مستقیم مذاکره میکردیم، اما در همان زمان همگان مشاهده کردند که رژیم صهیونیستی به ما حمله کرد اینها فکر میکردند که اگر علیه کشورمان جنگی را به راه بیندازند کار تمام میشود ولی همه دیدند که مردم با اتحاد مثال زدنی در مقابل دشمن متجاوز ایستادند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی ما را زد، اما ما فرماندهی موساد را مورد حمله قرار دادیم و آخرین موشکی که پرتاب کردیم با عبور از ۸ لایه پدافند به مراکز حساس نظامی و امنیتی آنها اصابت کرد و مرکز جاسوسی رژیم را مورد حمله قرار دادیم، پس از حملاتی که کشورمان علیه رژیم صهیونیستی انجام داد اسرائیل به التماس افتاد تا جنگ متوقف شود. دشمنان باید بدانند که ما میخواهیم مستقل باشیم و به دنبال انرژی هستهای هستیم تا توانمندیهای پزشکی، دارویی و امثالهم را به دست آوریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: این سوال وجود دارد که رژیم صهیونیستی چرا دانشمندان، زنان و کودکان ما را مورد اصابت حملات موشکی خود قرار داد و آنها را به شهادت رساند مگر این عزیزان چه کاری انجام داده بودند؟ جز اینکه دانشمندان ما به دنبال علم بودند.
وی افزود: دنیا بداند ما در مقابل ظلم ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ایستادیم و این را بیان میکنم که هیچگاه دنبال جنگ نبودهایم و به هیچ کشوری هم حمله نکردهایم، اما در مقابل متجاوز ایستادگی خواهیم کرد.
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان آقایان علی بابایی کارنامی، محمد خوش سیما و محمدانور بجارزهی را در این سفر همراهی میکنند.
این کنفرانس با حضور ۳۷ کشور و با محوریت «صلح، امنیت و توسعه» در اسلامآباد پایتخت پاکستان در حال برگزاری است، در این کنفرانس، ۱۷۴ نماینده بینالمللی از جمله ۱۰ رئیس مجلس، ۱۵ نایبرئیس، ۳۷ نماینده پارلمان و همچنین نمایندگانی از سازمانهای چندجانبه حضور دارند.
مجلس سنا پاکستان میزبان کنفرانس روسای مجالس (ISC) است.