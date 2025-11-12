به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگاه عمومی بخش گلباف از شناسایی حفاران غیرمجاز در این منطقه و کشف ۹۱ اثر تاریخی از منزل متهمان خبر داد.

حجت‌الاسلام توکلی‌زاده گفت: در بازدید ازاثر تاریخی قلعه تاریخی کشیت به کشفی تلخ انجامید؛ چرا که نشانه‌هایی از حفاری‌های غیرمجاز در قلب این کهن‌دژ نمایان بود.

وی اظهارداشت: بی‌درنگ، با به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی و ضابطان قضائی، روند شناسایی و پیگیری عاملان این تعرض فرهنگی آغاز شد که حاصل این اقدام، دستگیری یکی از حفاران غیرمجاز و کشف ۸۰ شیء از منزل وی بود که این آثار جهت قدمت سنجی در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گرفته است.

ریاست دادگاه عمومی بخش گلباف بیان کرد: در ادامه، با شناسایی دومین متهم نیز ۱۱ قطعه اثر تاریخی دیگر از مخفیگاه او به دست آمد؛ هرچند متهم دوم پیش از حضور نیرو‌های انتظامی از محل گریخت.

حجت الاسلام و المسلمین توکلی زاده با اشاره به این مطلب که متهم این پرونده دستگیر شده و به مراجع مربوطه دلالت داده شده است، اظهارداشت: شناسایی متهم متواری و سایر حفاران غیرمجاز احتمالی در این قلعه تاریخی از سوی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی ادامه دارد.

وی بیان کرد:کارشناس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این منطقه حاضر شد و بر مبنای ارزیابی‌های تخصصی انجام شده، اصالت تاریخی ۲۶ اثر از مجموع آثار کشف شده تائید شده است و قدمت این آثارمربوط به ۴ تا ۶ هزارسال قبل و متعلق به هزاره سوم و هزاره چهارم قبل از میلاد برآورد شده است.

این مقام قضائی از قصور اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در سنوات گذشته در راستای حراست و حفاظت از این منابع تاریخی و ارزشمند ابراز گلایه مندی کرد و ادامه داد: حفاران غیرمجاز با سوء استفاده از غفلت مسئولان مربوطه، اقدام به غارت این گنجینه‌های ارزشمند نموده‌اند و به تاریخ و فرهنگ این سرزمین خیانت کرده‌اند.