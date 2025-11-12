به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: این میزان کود بر اساس سهمیه کودی ابلاغی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و با صدور حواله الکترونیکی در سامانه کنترل و پایش نهاده‌های کشاورزی، در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی افزود: توزیع هدفمند و الکترونیکی کود‌های کشاورزی، ضمن افزایش شفافیت و نظارت، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید برای بهره‌برداران منطقه می‌شود.

الیاسی تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با همکاری شبکه‌های توزیع و نظارت مستمر بر فرآیند تخصیص، تلاش دارد تا کود‌های مورد نیاز کشاورزان را بر اساس برنامه‌ریزی‌های فصلی و نیاز‌های واقعی اراضی زراعی تأمین کند.

توزیع ۸۵۰۰ تن کود در شهرستان اسدآباد، گامی مؤثر در جهت حمایت عملی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تحقق اهداف توسعه پایدار در استان همدان محسوب می‌شود.