پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۸۵۰۰ تن انواع کود کشاورزی در این شهرستان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: این میزان کود بر اساس سهمیه کودی ابلاغی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و با صدور حواله الکترونیکی در سامانه کنترل و پایش نهادههای کشاورزی، در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی افزود: توزیع هدفمند و الکترونیکی کودهای کشاورزی، ضمن افزایش شفافیت و نظارت، زمینهساز ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای تولید برای بهرهبرداران منطقه میشود.
الیاسی تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با همکاری شبکههای توزیع و نظارت مستمر بر فرآیند تخصیص، تلاش دارد تا کودهای مورد نیاز کشاورزان را بر اساس برنامهریزیهای فصلی و نیازهای واقعی اراضی زراعی تأمین کند.
توزیع ۸۵۰۰ تن کود در شهرستان اسدآباد، گامی مؤثر در جهت حمایت عملی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تحقق اهداف توسعه پایدار در استان همدان محسوب میشود.