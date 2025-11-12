پخش زنده
حدود ۷ گونه کاکایی از مناطق سرد سیبری و آسیای میانه برای زمستان گذرانی به سواحل عباس آباد مهاجرت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما، کوچ کاکاییها از گونههای نقره ای، دُم سیاه، دودی و پشت سیاه از مناطق سردسیر وُلگا، شمال خزر و کشورهای آسیای میانه به غرب استان آغاز میشود.
این پرندگان با جثهای متوسط و بزرگ از حشرات، ماهیان، سختپوستان، نرمتنان میوهها و نیز مواد گیاهی تغذیه کرده و زندگی جمعی دارند. سواحل مازندران و بهویژه زیستگاههای طبیعی شهرستان عباسآباد را به عنوان مقصد زمستانگذرانی خود انتخاب میکنند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان عباسآباد گفت:به دلیل وجود اکوسیستم غنی، منابع غذایی فراوان و شرایط مناسب زیستی در نوار ساحلی عباسآباد این منطقه یکی از زیستگاههای مطلوب برای پرندگان مهاجر به شمار میرود.
کرمی راد افزود: کاکاییها در میان این پرندگان از گونههای شاخص و پرشمار هستند که هر ساله در سواحل این شهرستان مشاهده میشوند.
وی تصریح کرد: کاکاییها گونههای متنوعی دارند که از میان آنها کاکایی کوچک سرسیاه بیشترین جمعیت را تشکیل میدهد، سایر گونههای کاکایی نیز در تعداد کمتری حضوردارند، علاوه بر کاکاییها، پرندگان دیگری همچون حواصیلها، باکلانها، ایگرتها، اردکها و همچنین گونههای بزرگتری مانند: قوها و فلامینگوها نیز مسیر مهاجرت خود را از سواحل خزر به سوی تالابهای مازندران طی میکنند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان عباسآباد با اشاره به نتایج سرشماریهای انجامشده گفت:بر اساس بررسیهای اخیرحدود ۳۵۰۰ فرد از گونه کاکاییها در سواحل شهرستان عباسآباد مشاهده شدهاند، البته جمعیت این پرندگان هر ساله تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار میگیرد که ممکن است سبب افزایش یا کاهش تعداد آنها شود.
کرمیراد در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ رفتار طبیعی این گونههای وحشی خاطرنشان کرد:کاکاییها و سایر پرندگان مهاجر جزئی از حیات وحش ارزشمند منطقه هستند و تغذیه آنها باید در چارچوب طبیعی خود و از منابع غذایی زیستگاه انجام شود، متأسفانه مشاهده میشود برخی شهروندان و گردشگران از روی مهربانی اقدام به غذادهی دستی به این پرندگان میکنند. در حالیکه این کار، به ظاهر دلسوزانه، در واقع بزرگترین آسیب را به حیات وحش وارد میکند و باعث اختلال در رفتار اکولوژیکی و روند طبیعی زندگی پرندگان میشود.
وی در پایان از شهروندان و مسافران خواست تا با رعایت اصول همزیستی با طبیعت و پرهیز از مداخله در زیست طبیعی گونهها در حفاظت از پرندگان مهاجر و اکوسیستم ساحلی شهرستان عباسآباد سهیم باشند.